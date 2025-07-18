44歲台語歌后神顏超凍齡！受封台版Jennie 釣出本尊回應了

〔記者陽昕翰／台北報導〕演歌雙棲的台語歌后孫淑媚今年44歲，近期在戲劇《拜六禮拜》表現亮眼，還意外在Threads上掀起話題，有網友誇她的神韻酷似南韓女團BLACKPINK成員Jennie，連她本人也親自現身回應。

孫淑媚演歌雙棲。（資料照，記者胡舜翔攝）

對於網上討論不斷，大讚孫淑媚酷似南韓女神Jennie，有網友除了貼出對比照，更留言：「她在劇裡的氣場一模一樣」、「根本是台版Jennie」，認為兩人都是耐看型美女，掀起一波熱論。對此，孫淑媚幽默笑回：「開心啦，今天夢裡也會笑了，謝謝，再次證明大家的眼睛視力都很好。」

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BLACKPINK成員Jennie。（翻攝自IG）

單身多年的孫淑媚也分享一段獨自旅行時的趣事，透露前陣子在街頭遭陌生男子「手刀」衝過來攔截，當時本能反應開啟「南部媽媽防禦系統」，傻眼大吼：「幹啥米餒你！」該男當場被她嚇退落跑。孫淑媚苦笑說：「直到今天我才知道，那可能是搭訕。」她自嘲真的是「憑實力單身」，意外逗樂粉絲。

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