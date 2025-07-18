晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

44歲台語歌后神顏超凍齡！受封台版Jennie 釣出本尊回應了

〔記者陽昕翰／台北報導〕演歌雙棲的台語歌后孫淑媚今年44歲，近期在戲劇《拜六禮拜》表現亮眼，還意外在Threads上掀起話題，有網友誇她的神韻酷似南韓女團BLACKPINK成員Jennie，連她本人也親自現身回應。

孫淑媚演歌雙棲。（資料照，記者胡舜翔攝）孫淑媚演歌雙棲。（資料照，記者胡舜翔攝）

對於網上討論不斷，大讚孫淑媚酷似南韓女神Jennie，有網友除了貼出對比照，更留言：「她在劇裡的氣場一模一樣」、「根本是台版Jennie」，認為兩人都是耐看型美女，掀起一波熱論。對此，孫淑媚幽默笑回：「開心啦，今天夢裡也會笑了，謝謝，再次證明大家的眼睛視力都很好。」

BLACKPINK成員Jennie。（翻攝自IG）BLACKPINK成員Jennie。（翻攝自IG）

單身多年的孫淑媚也分享一段獨自旅行時的趣事，透露前陣子在街頭遭陌生男子「手刀」衝過來攔截，當時本能反應開啟「南部媽媽防禦系統」，傻眼大吼：「幹啥米餒你！」該男當場被她嚇退落跑。孫淑媚苦笑說：「直到今天我才知道，那可能是搭訕。」她自嘲真的是「憑實力單身」，意外逗樂粉絲。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中