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娛樂 電視

拍八點檔遭「滾燙熱湯」燙傷委屈爆哭！江祖平二度發聲

〔記者蕭方綺／台北報導〕江祖平昨晚控訴三立八點檔《願望》的現場導播「無能又不想負責」，因她和黃少祺在拍一場熱湯潑灑的戲碼時，她被剛煮沸的熱湯整碗潑在手上與身上，不僅當下未即時喊卡，現場也未進行急救處置，讓她必須忍痛完成演出，後來三立緊急道歉，指出經與劇組了解後，拍攝過程上確實有所失誤。對此，江祖平二度發聲。

江祖平拍攝的《願望》即將殺青，卻發生燙傷意外。（三立提供）江祖平拍攝的《願望》即將殺青，卻發生燙傷意外。（三立提供）

江祖平說自己事發後收到了好多好多關心、替她抱不平的訊息，讓她倍感溫暖，但她認為不能一竿子打翻一船人，「除了事不關己那位，現場所有人及其他部門長官，都用自己的方式對我表達了關心，這件事只是彰顯了一個現場領導者的無能，但不代表其他同事有問題」，話語中為劇組同仁緩頰之餘，仍不難感受到向來有「祖平哥」之稱的她，依舊帶有怒氣。

對於整起事件，江祖平提到原本走戲時已有確認會使用「比較不燙的湯」，但正式拍攝時卻未落實安排，造成她燙傷，並說因導播失職，現場出現多項混亂狀況，包括攝影師無所適從、不知何時切換鏡頭、重要鏡頭漏拍卻推責他人等問題，引發劇組內部極大壓力與不滿，讓她委屈到爆哭。她目前得靠止痛藥維持狀況，才能勉強記住台詞與走位把工作完成。

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