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77歲余天遭賜死！「享年39歲」真相曝光 網友傻眼：太扯

余天（右）與太太李亞萍。（資料照，記者陳奕全攝）余天（右）與太太李亞萍。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕77歲資深藝人余天無故遭賜噩耗，一名網友在Google搜尋時竟看到AI摘要顯示「2022年8月21日因大腸癌病逝於台北市榮民總醫院，享年39歲」等訊息，引發一陣錯愕與關注。實際查證後發現，該資訊為余天與李亞萍的二女兒、已故藝人余苑綺的生卒資料，卻被Google AI誤植到余天的搜尋欄位，導致有不少人誤會。

Google近期啟動AI智慧搜尋功能，當用戶查詢人物時，系統會自動整合資料提供摘要，不料此項功能還未完全穩定，余天搜尋頁面便誤植愛女資料，導致Threads上有網友發文驚呼「余天走了？享年39歲？」引起討論與誤會。實際查證後，該資訊內容其實是來自余苑綺的新聞內容，顯示AI抓文資料來源與關聯判讀仍有瑕疵。

余苑綺追思會，洪榮宏祝禱。（本報資料照，記者陳逸寬攝）余苑綺追思會，洪榮宏祝禱。（本報資料照，記者陳逸寬攝）

事實上，余天目前健康無虞，二女兒余苑綺則於2014年罹患直腸癌3期，直至2022年8月不敵癌魔不幸病逝，享年39歲。不少網友出面提醒大家，查詢AI資訊仍需判斷不可全然依賴；更有許多網友感嘆「很扯！有夠扯！實在太扯！」、「AI還不如長輩圖準確」、「這比臉書轉發謠言還嚇人！」呼籲科技平台應強化辨識能力，避免再度發生類似烏龍事件。

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