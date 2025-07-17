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台灣人瘋了嗎？跟虛擬老公辦婚禮 男一句狠酸被2萬人打臉

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕社群Threads上掀起一陣「台灣人是瘋了嗎？」風潮，不過這可不是罵人的話。原來是戀愛手遊在信義區新光三越舉辦活動，許多粉絲穿上婚紗與立牌合影，卻引來民眾怒批「台灣人是瘋了嗎？」讓許多喜歡動漫、手遊、偶像等等的粉絲都不忍了，紛紛曬出自己與立牌的合照，來證明「台灣人一點都不瘋」。

男網友酸「台灣人瘋了嗎？」慘被其他網友批評。（翻攝自Threads）男網友酸「台灣人瘋了嗎？」慘被其他網友批評。（翻攝自Threads）

戀愛手遊不但能夠挑選角色，還能透過各種選項看不一樣的故事發展，在追劇情的同時，也能感受到身歷其境的戀愛心動感，讓許多不管是單身還是人妻、是男性還是女性，都寧願課金也想要沉浸其中，在台灣擁有不少支持群眾。此次在信義區舉行的打卡活動，還是會讓大家忍不住尖叫的婚禮主題，主辦還邀請大家穿上婚紗禮服，盛裝出席。

與人形立牌拍照打卡，是粉絲到快閃店必做的事情，圖為韓漫《Backlight》。（讀者提供）與人形立牌拍照打卡，是粉絲到快閃店必做的事情，圖為韓漫《Backlight》。（讀者提供）

果然活動一推出立刻掀起風潮，許多人戴上頭紗、小洋裝漂漂亮亮出席，與心愛的角色合影留念，就算要排隊，但現場氣氛仍十分融洽。沒想到日前卻有一名男網友經過時拍照po上網，狠酸「台灣人是瘋了嗎？跟虛擬人拍照！要大排長龍…」此文一出，多達2萬名網友按讚，5000多名網友紛紛表示，「成人展還是什麼的男性偏多合照／握手場，不要說穿好看或正式一點，連洗澡和穿乾淨衣服都還需要偶像提醒」、「怎麼不想想為什麼不找你合照」、「管那麼多幹嘛，有你這樣的男生難怪女生要找虛擬的」、「關她們屁事！她們想要拍的開心是她們的事」、「我在現場就看到你在錄了，你有在尊重現場的女孩子嗎」、「可見我們現實的男人平均值有多糟糕，該檢討了」。

《排球少年》劇場版上映時，也有許多動漫迷與看板、公仔合影。（讀者提供）《排球少年》劇場版上映時，也有許多動漫迷與看板、公仔合影。（讀者提供）

由於這位男網友的一句「台灣人是瘋了嗎？」Threads上網友也紛紛仿效他的發文，並曬出各式各樣與人形立牌、海報或者各種各樣的「老公」、「老婆」們的合影，像是先前相當受歡迎的韓漫快閃店或者是各式日漫的周邊商品店，也有男性po與動漫角色合影力挺，Threads上簡直像個嘉年華，相當熱鬧。

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