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娛樂 歐美

「最性感網球明星」宣布退役 轉行改當模特兒

加拿大職業網球運動員布夏被譽為「世界最性感網球明星」。（翻攝自IG）加拿大職業網球運動員布夏被譽為「世界最性感網球明星」。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕加拿大職業女性網球運動員布夏（Eugenie Bouchard）曾被視為莎拉波娃接班人，由於顏值、球技都十分高超，她也被譽為「世界最性感網球明星」。今（17）她在社群平台發出自己幼年揮拍照，並決定退役。

布夏曬出一張自己幼時揮拍照，宣布自己從職業網球生涯退役。（翻攝自IG）布夏曬出一張自己幼時揮拍照，宣布自己從職業網球生涯退役。（翻攝自IG）

她發文：「You’ll know when it’s time. For me, it’s now. Ending where it all started: Montreal（你會知道何時該結束。對我來說，就是現在。最初也是最終的地方－蒙特婁）」。

加拿大職業女性網球運動員布夏曾被視為莎拉波娃接班人。（翻攝自IG）加拿大職業女性網球運動員布夏曾被視為莎拉波娃接班人。（翻攝自IG）

31歲的布夏職業網球生涯中最高排名曾達世界第5，但由於表現起伏不定，萌生退意。她現在也靠著社群平台的性感照，吸引234.4萬粉絲，去年更成功與模特兒公司簽約，準備轉向伸展台大放光明。

布夏擁有美貌與高超球技。（翻攝自IG）布夏擁有美貌與高超球技。（翻攝自IG）

勇於嘗試的布夏認為人不該被限制在某個框架內，所以她打破框架，打算漂亮走出一條嶄新的人生道路。

布夏去年與模特兒公司簽約。（翻攝自IG）布夏去年與模特兒公司簽約。（翻攝自IG）

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