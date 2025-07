「最性感網球明星」宣布退役 轉行改當模特兒

加拿大職業網球運動員布夏被譽為「世界最性感網球明星」。(翻攝自IG)

〔記者馮亦寧/綜合報導〕加拿大職業女性網球運動員布夏(Eugenie Bouchard)曾被視為莎拉波娃接班人,由於顏值、球技都十分高超,她也被譽為「世界最性感網球明星」。今(17)她在社群平台發出自己幼年揮拍照,並決定退役。

布夏曬出一張自己幼時揮拍照,宣布自己從職業網球生涯退役。(翻攝自IG)

她發文:「You’ll know when it’s time. For me, it’s now. Ending where it all started: Montreal(你會知道何時該結束。對我來說,就是現在。最初也是最終的地方-蒙特婁)」。

加拿大職業女性網球運動員布夏曾被視為莎拉波娃接班人。(翻攝自IG)

31歲的布夏職業網球生涯中最高排名曾達世界第5,但由於表現起伏不定,萌生退意。她現在也靠著社群平台的性感照,吸引234.4萬粉絲,去年更成功與模特兒公司簽約,準備轉向伸展台大放光明。

布夏擁有美貌與高超球技。(翻攝自IG)

勇於嘗試的布夏認為人不該被限制在某個框架內,所以她打破框架,打算漂亮走出一條嶄新的人生道路。

布夏去年與模特兒公司簽約。(翻攝自IG)

