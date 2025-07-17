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娛樂 最新消息

鄭雨盛認「私生子」後首露面！支持停刊55年雜誌復刊

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國影帝鄭雨盛去年11月驚爆「未婚生子」、「3劈」等爭議，最後他承認和女模文佳菲有私生子，並在青龍獎典禮上致歉，但強調不會結婚，會負起一切責任；時隔8個月，鄭雨盛透過一本雜誌悄悄露面，展現強大的存在感。

鄭雨盛因支持雜誌復刊，悄悄登上韓媒版面。（翻攝自X）鄭雨盛因支持雜誌復刊，悄悄登上韓媒版面。（翻攝自X）

韓媒報導，知名韓國雜誌《思想界》文學評論家兼編輯委員咸敦均（音譯）公開表態，「鄭雨盛支持《思想界》55年後復刊，成為我們的忠實讀者，真的非常感謝他。」照片中，鄭雨盛拿著《思想界》雜誌，儘管衣著樸素，但影帝氣場藏不住，格外引人注目。

《思想界》由已故的張俊河先生於1953年創刊，最高發行量達10萬份，在韓國民主主義和知識史上留下重要軌跡，直到1970年遭政權強制停刊，在55年後的當今復刊，意義非凡。

鄭雨盛因感情爭議，登上韓媒版面，當時被網友罵翻，不過最新近況照流出後，韓國網友反而力挺，直說「鄭雨盛是智慧和和氣質兼具的演員」、「就連拿著雜誌的模樣都像拍寫真」；他的下一部作品將是Disney+《韓國製造》，是否能讓戲迷買單，有待時間和演技證明。

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