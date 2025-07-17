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賴品妤曬照遭嗆「整成另外一個人」 本人怒嗆：靠北！

賴品妤曬照遭嗆「整成另外一個人」 本人怒嗆：靠北！民進黨前立委賴品妤經常在社群分享生活點滴。（本報資料照，記者劉信德攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕民進黨前立委賴品妤經常在社群分享生活點滴與日本動漫相關消息，近期則迷上泰國戲劇。昨（16）賴品妤發文指「艸（腦表情符號）怪怪的？」原來是她近日分享了一系列泰國女星美照，卻遭藍白小草出征，質疑她「整型整很大」，還指根本就變成另一個人，讓她氣到爆粗口。

賴品妤近期迷上泰國戲劇。（翻攝自臉書）賴品妤近期迷上泰國戲劇。（翻攝自臉書）

藍白小草看到賴品妤發照片，就在底下酸言酸語說：真的花不少，整到換成另一個人。賴品妤覺得好氣又好笑，忍不住當場打臉：「靠北喔，這是泰國女明星」讓人笑破肚皮。

賴品妤分享泰國女星美照，被小草說是整形。（翻攝自臉書）賴品妤分享泰國女星美照，被小草說是整形。（翻攝自臉書）

賴品妤分享的這位泰國女星「這是Nopjira Lerkkajornnamkul（Fern），朱拉隆功大學土木工程碩士，現為泰國One 31電視台的簽約女演員」。提到女明星超開心的賴品妤說：｢Fern去年跟Mai Davika一起演電視劇後，因為發現她很可愛，我也開始支持她，前幾天的活動是參加她導覽的藝術展」。

這則貼文獲得超過萬人按讚，網友笑噴「草的最高教育程度是胎教嗎」、「用腦是不是犯罪啊」，台派網紅徐閉忍不住嘆：「這些草真的好奇妙」。

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