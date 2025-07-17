Super Junior希澈認身心狀況差 重啟IG透玄機

SJ的「宇宙大明星」希澈（左）與隊長利特。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕Super Junior今年將迎接出道20週年里程碑，同時推出第12張正規專輯。因舊傷許久未參與完整舞台、宣傳的成員希澈原本去年11月關閉了自己的IG，近日為了迎接20週年，也重啟帳號，讓許多E.L.F（粉絲名）興奮不已。

昨（16）日希澈透過現實動態吐露心聲：「我沒喝酒，是在跑通告的路上｣他也說自己沒有參與打歌舞台的期間，有很多他不熟悉的內容和節目，但希澈把自己當成《森林王子》的主角「毛克利」，放心讓利特、銀赫帶著他慢慢走回隊伍內。

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希澈重啟IG帳號。（翻攝自IG）

希澈表示「這幾年無論是腦子或是內心都有點失調」，去年他的最後一篇貼文是Super Junior全員合體直播後的合照，當時希澈就寫下「我們20週年巡演見」。

這段期間希澈認為隊友帶給他很大的鼓勵，他說：「跟隊友們一起練習、相處的這段日子，讓我感覺被療癒了，彷彿重新迎接了全新的世界（雖然原本就在這個世界，只是我太久沒回來了）」，希澈也坦白表示：「最近情緒波動很大，整個活動期都要瘋掉了（是好的那種），雖然我的舞姿可能像狗狗一樣亂跳，但站在後排看著成員們的屁股，對我來說就是最大的幸福與快樂，這是只有我能看到的風景。」

希澈（右）的首Po即播畢的20週年Super Junior團綜《Woke Up to Super TV》合照。（翻攝自IG）

「宇宙大明星」希澈更以一句話總結：果然我這個男人最大的多巴胺來源就是SJ和E.L.F。希澈重啟IG，帳號也從原本的「kimheenim」改成「heenim」更在自我介紹隆重寫下：SUPER JUNIOR 20th。

希澈在限時動態吐露心聲。（翻攝自IG）

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