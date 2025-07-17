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打臉館長？罔腰曝光中國廁所真實景象「沒門還滿地尿」

館長赴中旅遊曾大讚「廁所有門」，罔腰今（17）日也曬出中國的廁所照片，簡陋的設備跟館長描述不一致，引外界討論。（翻攝自臉書、資料照）館長赴中旅遊曾大讚「廁所有門」，罔腰今（17）日也曬出中國的廁所照片，簡陋的設備跟館長描述不一致，引外界討論。（翻攝自臉書、資料照）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢過去以「反中形象」走紅，近年來卻風格大變，上月更自詡為「和平大使」親赴中國旅遊。沒想到，館長一抵達中國便不停驚呼當地的裝潢、硬體設備等，連「廁所有門」都可以稱讚，諂媚的態度惹怒台灣網友。網紅罔腰今（17）日在臉書分享一張在中國廁所內的照片，直指當地觀光廁所很噁心「只有隔間沒門，還滿地尿」，一番言論也被認為視為在打臉館長，再度引爆話題。

罔腰近日飛中國雲南旅遊，今（17）日在臉書曬出作嘔表情的自拍，無奈表示，「觀光付費景點的廁所再給我鬧」，從罔腰曬出的畫面中可見，一個蹲式馬桶被兩片很矮的瓦片隔出一個簡陋的小空間，蹲下來如廁一定會被看光，衛生狀況也堪憂，一踏進門都是尿。

貼文一PO出，引來不少網友留言「中國沒門的廁所真的還很多」、「在打館長的臉？」、「那些說很先進的，大多都是收錢宣傳的」也有人建議罔腰如廁時可以用雨傘遮住，對此罔腰也大方回覆「我不遮沒關係，身材好給他們看沒差」。

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