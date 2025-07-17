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F4合體巡演有譜！朱孝天佛心提1條件 評周董有賺錢本領

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天日前在台北大巨蛋舉辦「回到那一天」25週年巡演，最終場帶來大驚喜，先由鼓手冠佑女兒劉芯妤擔任開場演出嘉賓，暗示之後會有一場讓人難忘的「流星雨」，之後果然F4相隔12年再合體高唱經典歌曲《流星雨》，為演出帶來高潮。而朱孝天昨（16日）在直播中談到此次世紀合體許多幕後秘辛，也透露出F4明年成軍25週年巡演有譜了，但他也提出一佛心條件，讓網友叫好。

F4合體巡演有譜，朱孝天（右）希望門票要訂得合理。（相信音樂提供）F4合體巡演有譜，朱孝天（右）希望門票要訂得合理。（相信音樂提供）

朱孝天直播中多次重申他和F4另三位團員言承旭、周渝民、吳建豪沒有不合，純粹是覺得自己的個性在演藝圈不適合，才會不快樂，但強調和另外3人一起唱唱歌、演演戲的話，工作上是開心的。至於這次很多網友說他拍照時和其他團員站開開，彷彿不熟，他解釋事後有看照片，覺得也只有那一瞬間距離有點開，笑說在後台大家還是有在一起。

最主要的是朱孝天談到自己的身體狀況，再不合體演出，以後恐怕更困難了，至於粉絲期待的F4合體巡演，他說為了愛他能做這件事 這麼多年大家喜歡F4的愛，在現場給大家感動，他可以為了愛再次上台合體演出。另外他則希望到時候開演唱會，門票不要訂得太天價，還是希望在「比較平易近人的一個狀態」，他說主辦方有說過會在門票上做控制，這也是他願意合體開唱的原因之一，粉絲直呼好佛心。

朱孝天解釋藝人並非都賺很多錢。（翻攝自YouTube）朱孝天解釋藝人並非都賺很多錢。（翻攝自YouTube）

另外朱孝天回應網友認為藝人都賺很多錢，他說其實沒有，覺得自己的收入只在金字塔層次中間偏上一點點，「離塔尖很遠！」有網友留言周杰倫就賺很多，和周董同年出生，生日只比周董大3天的朱孝天說：「周杰倫不一樣，他持續產出，真的有才華賺這個錢，他從小學音樂，轉換成大家喜歡的東西，這是他的本領，他賺得多當然是正常的。」

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