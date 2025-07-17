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娛樂 最新消息

莎拉布萊曼來台無懼高溫「還好有微風」 對台灣麵食情有獨鍾讚道地

〔記者許世穎／台北報導〕全球最暢銷女高音、獲葛萊美獎提名的跨界美聲天后莎拉布萊曼，暌違3年再度來台開唱，為台灣樂迷獻上《星光閃耀演唱會》，她今出席記者會時再度表示，這極可能是她最後一次舉辦這種類型、完整形式的演唱會，未來將嘗試更多音樂風格，讓人更覺彌足珍貴。

美聲天后莎拉布萊曼暌違3年再度來台開唱。（記者陳奕全攝）美聲天后莎拉布萊曼暌違3年再度來台開唱。（記者陳奕全攝）

莎拉感性表示，台灣一直是她音樂旅程中極具意義的重要據點，「台灣是我從劇場轉型為跨界歌手時的重要起點，台灣樂迷總能以細膩真摯的情感，回應我舞台上的每一份情感，這是一種很特別的連結。」因此特別安排台北成為亞洲巡演的核心一站。

此次演出不僅跨越莎拉橫跨古典與流行的音樂生涯，更是一次自我生命歷程的回顧與總結，她透露，這3年來她經歷了許多人生轉變，在疫情後更加體悟「生命本身就是一種挑戰」，也因此讓她更加珍惜每一次站上舞台的機會，成為「一個更加及時行樂、正向生活的人」。

莎拉布萊曼這次親自參與舞台設計。（記者陳奕全攝）莎拉布萊曼這次親自參與舞台設計。（記者陳奕全攝）

《星光閃耀演唱會》集結莎拉包括音樂劇《歌劇魅影》、《杜蘭朵公主》的名曲，還有暢銷專輯《重回失樂園》、《月光女神》、《真愛傳奇》、《星夢傳奇》的選曲，她更親自參與舞台設計，以「紅色、希望、祝福」為主題，加入東方意象、魔幻視覺與她喜愛的「貓咪」元素，打造出一場視聽兼具、如夢似幻的天籟盛宴。

莎拉形容：「這是一場非常魔幻、迷人的旅程，彷彿邀請觀眾進入兩小時的魔法世界。」她笑說，雖然自己現在是狗派，但在觀察東方文化作品時，常常會看到貓咪，因此也把牠們放進舞台視覺中。她也提到，這場演出是她人生巔峰作品之一，「希望觀眾能徜徉其中，享受音樂、燈光與服裝的驚喜。」

莎拉不忘分享她對台灣的喜愛。（記者陳奕全攝）莎拉不忘分享她對台灣的喜愛。（記者陳奕全攝）

除了音樂與舞台的用心設計，莎拉也不忘分享她對台灣的喜愛，面對夏日的高溫，她坦言「還好有微風」，反而很喜歡台灣突如其來的大雨，覺得「很令人開心」。而她對台灣的麵食與水餃更是情有獨鍾：「即便天氣再熱，我還是要吃。」她笑說在英國也會找中式餐廳解饞，但還是覺得台灣的味道最道地。

莎拉布萊曼《星光閃耀演唱會》將於本週末（7月19及20日）在台北流行音樂中心舞台演出，購票請上寬宏售票系統（kham.com.tw）、全國萊爾富、OK便利商店。

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