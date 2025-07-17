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台8女星陪老公茹素7年 兒子能開葷原因曝

李亮瑾（左）與張峰奇交往後就開始茹素。（翻攝自臉書）李亮瑾（左）與張峰奇交往後就開始茹素。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕曾演出《世間情》、《意難忘》、《家和萬事興》等多部連續劇的「台8女王」李亮瑾，2019年與張峰奇結婚後育有2子，夫妻兩人皆茹素，不過今（17）她卻在社群平台發文，鬆口兒子吃葷食。

李亮瑾說自己已經吃素7年。（翻攝自臉書）李亮瑾說自己已經吃素7年。（翻攝自臉書）

「葷食是孩子的 素食是我跟老公的」44歲的李亮瑾說，自己從2018年78月和張峰奇交往之後，就跟他一起吃蛋奶素，算一算到目前也吃素7年了，雖然因為飲食關係少了許多和朋友的聚餐，但她仍然認為吃素是一個選擇。

雖然自己吃素，但是李亮瑾讓兒子吃葷食，補充營養。（翻攝自臉書）雖然自己吃素，但是李亮瑾讓兒子吃葷食，補充營養。（翻攝自臉書）

雖然夫妻倆吃素，李亮瑾表示：「孩子沒有讓他吃素，是因為大寶在一歲的時候因為腸套疊住院五天，不能喝奶不能吃但卻還要補充蛋白質，我真的除了米餅還有白粥以外沒有什麼東西可以讓他吃了」。和張峰奇商量過後，決定讓孩子「開葷」，畢竟孩子需要營養補充、健康長大才是每個父母最大的心願。

李亮瑾透露，兒子平常總說她煮飯不好吃，但每週還是盡可能煮個幾餐，讓孩子能記住媽媽的味道。

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