楊繡惠穿籃籃比基尼喊太小！性感解放「身材曝光」

〔記者林欣穎／台北報導〕阿翔、籃籃與楊繡惠主持民視、八大《綜藝新時代》，日前眾人抵達高雄，介紹坐船可以快速抵達的旗津。特別來賓邀請在地高雄人李又汝，騎電動車愜意地登場，並分享騎車可以讓車和人一起上渡輪。

楊繡惠（左）、籃籃穿「比基尼」火辣登場。（民視提供）

籃籃分享自己曾在高雄讀書，也算半個高雄人，曾經騎重機環島的籃籃專程跟在地好友借帥氣的重機來搭渡輪，楊繡惠聽完說羨慕籃籃活得獨立又帥氣，阿翔說「別擔心，我也幫你安排專屬於你的重機」，讓楊繡惠當場眼睛發光，期待得等帥氣重機登場，阿翔接著從旁騎著長輩四輪代步電動車進場，表示這台車絕對能讓楊繡惠吸引6、70歲阿伯阿公的目光，讓楊繡惠聽到氣得一拳揍下去，反問為什麼只能吸引到70歲阿伯，籃籃幽默的說；「妳有自己的市場啊」，楊繡惠更是反問什麼市場，阿翔跟籃籃同時開口說「黃昏市場」，惹得眾人哈哈大笑。

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主持人帶著李又汝見識旗津最酷的「比基尼滑板」，在教練的帶領下，眾人學習如何使用衝浪滑板，並帶領大家到旗津海水浴場的步道上，現場有許多身穿比基尼的俊男美女，原來只要穿著比基尼來滑板，就可以暢飲酒喝到飽。

阿翔換上護士造型的性感道具服。（民視提供）

楊繡惠聽完吵著要喝到飽，但自己沒帶比基尼，阿翔順勢說，反正籃籃不太喝酒，把比基尼借給繡惠姐，剛好可以滿足她的心願。楊繡惠進入更衣間換裝，因為尺寸不合，直呼太小件穿不下，讓籃籃不甘示弱反擊是她老人家不習慣穿緊的啦，而此時阿翔也配合比基尼要求，換上護士造型的性感道具服，惹得籃籃直呼「護士神山」，幽默發言讓眾人爆笑不已。

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