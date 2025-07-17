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娛樂 最新消息

（專訪）李銘順「5激情床戲」尺度突破天際！對范文芳只說1句話

李銘順的帥氣很有個人魅力，是年輕男子無法勾到的高度。（CATCHPLAY+提供）李銘順的帥氣很有個人魅力，是年輕男子無法勾到的高度。（CATCHPLAY+提供）

〔記者蕭方綺／專訪〕金鐘視帝李銘順在新戲《親密之海》中雖是已婚身分，卻陷入與于子育、瑞瑪席丹的多角不倫戀情，甚至連助理吳慷仁也對他暗生情愫，劇情上演「三軌並行」。

李銘順（左）在《親密之海》背部全裸，站在吳慷仁面前。（CATCHPLAY+提供）李銘順（左）在《親密之海》背部全裸，站在吳慷仁面前。（CATCHPLAY+提供）

李銘順在整齣戲裡有5場親密床戲，其中2場搭檔于子育演出，堪稱2人出道以來尺度最大的一次挑戰。為了保護演員，親密戲拍攝時皆採取安全措施，包括男演員穿著有如安全帽堅固的安全褲，以及墊枕頭隔離雙方，避免直接接觸。李銘順坦言：「壓力當然有，但能在安全的界線內完成，也是另一種挑戰。」

然而他們也透露原本拍了2場床戲，後來只剪出1場，是否遺憾？李銘順直言：「有什麼好遺憾的？」于子育則坦承：「那場尺度更大、更難掩飾。我覺得拿掉是對的，沒有不恰當。」他們提到親密場面拍攝前，導演與親密指導老師還會在沙發上示範動作，「排戲時我們都笑翻了，反而因此更放鬆、更熟悉。」

于子育（左）和李銘順在《親密之海》中的不倫戀長達20年。（CATCHPLAY+提供）于子育（左）和李銘順在《親密之海》中的不倫戀長達20年。（CATCHPLAY+提供）

初次合作的2人因年紀相仿、有共同朋友，加上高情商，相處起來沒有尷尬期，于子育一直虧李銘順是「銘順哥」，李銘順則稱于子育很能接受玩笑，于子育立刻捧梗回：「我很隨和，但不是隨便。」

除了與于子育的床戲，李銘順還有與瑞瑪席丹上演「男下女上」的激情戲，以及從泳池中走出、背面全裸的戲碼。開拍前，他只簡單告訴老婆范文芳：「我接了一部尺度很大的戲。」他認為老婆對親密戲不會介意；至於裸露身材的部分，他表示，角色是一位中年但事業有成的男子，不需要練出六塊肌，「需要的是成熟魅力，我只是靠跳繩減肥。」

李銘順（左）和于子育雖然第一次合作，卻很有話聊。（CATCHPLAY+提供）李銘順（左）和于子育雖然第一次合作，卻很有話聊。（CATCHPLAY+提供）

劇中他男女通吃，戲外也頗受歡迎。年輕時他比現在瘦，穿著時髦，常與圈內好友出入同志酒吧。有次遇到外國男生示愛，他坦率地說：「我是直的，抱歉。」也曾有同志朋友對他動心，他雖然不介意與同志為友，卻會多次暗示對方：「我不是同志，不要把太多心思放在我身上。」

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