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娛樂 最新消息

打破魔咒！告五人站上「日本三大沙丘」 陽光灑落感動發聲

〔記者陽昕翰／台北報導〕告五人日前赴「日本三大沙丘」的中田島沙丘拍攝新歌《黑夜狂奔》MV，他們終於打破下雨的魔咒，拍攝當天由雨轉晴，夕陽灑落沙丘看來金光燦爛，感動笑說：「這次是太陽陪我們奔跑！」

告五人遠赴日本「中田島沙丘」拍攝。（相信音樂提供）告五人遠赴日本「中田島沙丘」拍攝。（相信音樂提供）

告五人從中午開工至凌晨收工，其沙丘落差高達5層樓，三人來回「翻山越嶺」，爬了超過20層樓的距離，挑戰體能極限。

曾與米津玄師、星野源合作的日本導演林響太朗執導MV，告五人在廣闊壯麗的沙丘上打造魔幻寫實的舞台。對於跟導演的合作，雲安說：「他好像認識我們很久一樣，用攝影機捕捉到了所有細節，也賦予了這首歌新的樣貌，非常驚艷！」犬青分享：「導演講述了『後悔』這個主題，『後悔』迫使自己去掙扎，也代表正在找尋。」

告五人到日本拍攝新歌MV，在壯闊的沙丘取景。（相信音樂提供）告五人到日本拍攝新歌MV，在壯闊的沙丘取景。（相信音樂提供）

哲謙形容導演選擇沙丘非常到位，「風吹過沙，痕跡會消失；但風又會吹過別處，留下新的印記。像人一樣會再站起來，繼續走下去！」

除了推出新專輯，告五人啟動「黑夜狂奔」2025世界巡演，將自8月起從宜蘭、台北、台中、高雄開跑。門票20日中午12點於拓元售票系統開賣，當日上午11點開放國泰世華CUBE卡友搶先預購。

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