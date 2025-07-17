《偶然發現的一天》男主角頭髮都剪了 入伍前4天出問題

韓國人氣演員路雲頭髮都剪好了，沒想到入伍前4天卻接到通知要複檢。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國人氣演員路雲（金錫佑）身高180公分，從團體SF9出道，更先後演出《戀慕》，最後以《偶然發現的一天》奪下MBC演技大賞男子新人獎，之後星路大開。原定將在21日入伍當兵的路雲，連頭髮都剪好了，沒想到經紀公司FNC於17日突然對外發出聲明，表示路雲健檢需重新檢查，令人傻眼。

路雲演出《偶然發現的一天》奪下MBC演技大賞男子新人獎。（翻攝自IG）

根據FNC表示，路雲的健檢被判定為7級需要重新檢查，也因為這樣，入伍日也會跟著延期。公司希望8月重新檢查後，路雲可以圓滿入伍，會另行告知複檢結果。

請繼續往下閱讀...

路雲的健檢被判定為7級需要重新檢查，入伍日也隨之延期。（翻攝自IG）

原本做好準備要當兵的路雲，早在6月就把頭髮愈剪愈短，沒想到預計入伍前4天竟然出問題。目前路雲已經向兵役廳等相關單位提出異議，並安排在8月複檢。

FNC娛樂向兵役廳喊話：「希望透過這次複檢確認自身服兵役義務無礙，並進早以現役身分入伍。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法