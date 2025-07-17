無尊手搖開30間「營收曝光」！突認想有小孩揭1症頭：走路會喘

無尊分享經營副業心得。（記者胡舜翔攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕無尊除了在演藝圈表現亮眼外經營副業也有聲有色，近日他的手搖品牌「無飲」聯名浪直播，今（17）日出席記者會，他分享心得，形容經營每家店都像在照顧小孩。

無尊自創手搖品牌6年，目前有30間門市，更定下進軍海外目標，他也透露平均每間店月營收約落在30至40萬左右，提到如今這家新開的店就像自己的孩子，「每間店（就像）孩子，個性都不同，經營就像在照顧小孩。」

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無尊自創飲料品牌，副業經營得有聲有色。（記者胡舜翔攝）

至於會不會真的想要生子，他坦言以前不是那麼想要有小孩，但如今觀念已改變覺得可以有，希望能在35歲也就是明年能有。

不過他與女友阿喜交往5年，每每問及婚事規劃都沒有下文，無尊也說兩人重心都還在工作上，而對於生子，無尊認為先把自己體能練起來比較主要，笑稱自己現在走路都會喘、最大運動是「轉筆」，現在有試著想健康一點、把作息調正常，去年健檢膽固醇破260過高，透露下個月會去做健檢。

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