佳娜狂開冷氣 祖雄收1萬6電費單火大：她沒數字概念

佳娜（左）、祖雄（右）即將升格兩寶爸媽。（翻攝自臉書）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕馬來西亞男星戴祖雄和烏克蘭女星佳娜結婚後，去年生下女兒「內內」，今年4月底再宣布懷上二胎的好消息。兩人經常在節目中分享婚後生活，祖雄日前坦言，雙方財務觀念落差是平時吵架的最大主因。

祖雄與佳娜日前上節目《11點熱吵店》透露，兩人的婚姻危機就在於「金錢觀念差很大」，表示家中一切開銷的由他掌控，近期因為突然收到1萬6的電費帳單，讓他傻眼直呼「很誇張！1萬6我要省多少尿布錢奶粉錢？我就問佳娜為什麼，因為她在家的時間比我多，她說因為家裡很熱就開冷氣。」

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祖雄抱怨老婆佳娜對數字沒概念。（翻攝自YT）

對此，佳娜反問，「真的太熱了，怎麼辦？你不開冷氣嗎？而且我們有小孩」，而祖雄也坦言，他曾為此上網搜尋省冷氣錢的方法，但老婆卻完全不想嘗試，「她完全沒有數字概念」。不過佳娜也反駁，認為祖雄省錢的方式太誇張，舉例買尿布的情況，她看到有品牌主打寶寶皮膚不容易過敏，就算一片15塊她也會買，而祖雄則是會堅持買一片5元的尿布。

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