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娛樂 最新消息

《角頭－鬥陣欸》預告磅礴槍戰戲升級 「貴董」高捷喊話7天破億

〔記者鍾志均／台北報導〕電影《角頭－鬥陣欸》今（17）舉辦主預告發布會，兩分鐘預告延續去年《角頭－大橋頭》氣勢，加入更大規模槍戰戲，逼出演員極限。演出「貴董」的高捷活力十足，對著鏡頭又出拳，又踢腳，喊話上映一週賣破億，「有賴大家支持，才有更好的作品。」

（左起）是元介、懷秋、黃騰浩、高捷、王識賢、黃鐙輝、李銘忠。（記者潘少棠攝）（左起）是元介、懷秋、黃騰浩、高捷、王識賢、黃鐙輝、李銘忠。（記者潘少棠攝）

記者會集結高捷、王識賢、黃騰浩、張懷秋、黃鐙輝、是元介、李銘忠等主要演員出席，用台語齊喊今年《角頭》最新口號「該出手了」；首度加入角頭宇宙的黃鐙輝表示在《艋舺》的角色還是「臭俗仔」，這次演出《鬥陣欸》終於變成「瑪莎」老大，只是他一喊出是老大後，自虧「手腳發冷」，一旁的高捷作勢嚇他說：「巴不得現在就出手。」逗樂眾人。

黃鐙輝很榮幸加入《角頭》宇宙。（記者潘少棠攝）黃鐙輝很榮幸加入《角頭》宇宙。（記者潘少棠攝）

黃鐙輝說，很榮幸加入《角頭》宇宙，表示和大哥們合作，若說沒壓力是騙人的，形容前輩們光是一個眼神，不用說台詞，都給人滿滿壓力；黃鐙輝更說，和王識賢拍完《神之鄉》後再度合作，說他完全變了一個人，前者是可愛爸爸，但在《角頭》變「仁哥」，光是眼神都能殺人。

是元介首次加入《角頭》。（記者潘少棠攝）是元介首次加入《角頭》。（記者潘少棠攝）

同樣首次加入《角頭》的是元介則說，「原本以為能加入單位（當角頭），沒想到這次演警察，表示是演戲以來的最大極限，角色有滿腔熱血。」搞笑說自己壓力最大，其他人只要對付敵對陣營，但自己要對付所有老大。

是元介（左）和張懷秋（右）飾演的「蠍子」對手戲很多，中間為黃騰浩。（記者潘少棠攝）是元介（左）和張懷秋（右）飾演的「蠍子」對手戲很多，中間為黃騰浩。（記者潘少棠攝）

是元介和張懷秋飾演的「蠍子」對手戲多，關係難分難捨，是元介說私下很愛懷秋，但一進入電影就很討厭他，形容他是「很難纏的角色」。懷秋說這次角色被關進監獄，「大橋頭」的人卻無人關心，自稱是「受傷的蠍子」，不過這次《鬥陣欸》非常好玩，角色心態上有些不一樣。《角頭－鬥陣欸》8月21日全台上映。

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