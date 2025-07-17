最低調星二代 凱特溫絲蕾女兒不靠媽自發光

好萊塢女星凱特溫絲蕾（右）與女兒米亞薛波頓。（路透）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕如果沒人提起，不會有人知道演員米亞薛波頓（Mia Threapleton）是經典名片《鐵達尼號》當中女主角「蘿絲」（凱特溫絲蕾 飾）的女兒，說她是最低調的星二代也不為過。

凱特溫絲蕾因演出經典名片《鐵達尼號》女主角蘿絲一炮而紅。（美聯社）

雖然媽媽凱特溫絲蕾（Kate Winslet）是個大明星，加上現在網路發展迅速，不少星二代都玩轉社群，為自己帶來人氣，但米亞薛波頓卻是其中的例外。從小在美國與英國間奔波的米亞薛波頓說，她記憶最深刻的是在野地裡奔跑的畫面。

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米亞薛波頓從不強調自己是「凱特溫絲蕾的女兒」。（美聯社）

「回頭看，那真的像小說一樣。膝蓋常常弄髒、用防水布搭帳篷……」米亞薛波頓甚至還會拉著兄弟姊妹一起參與她自編自導的小戲劇。由於媽媽是大明星，米亞薛波頓甚至刻意遠離社群媒體，提到原因，她輕描淡寫的說：我不想為了拍照而邊爬樹邊擔心手機會不會掉下來，那根本不值得。

米亞薛波頓也透露自己小時候幾乎沒有去過拍攝現場，這是凱特溫絲蕾刻意將工作與家庭劃清界線，也是米亞薛波頓獨立的開始。

米亞薛波頓（中）2022年與媽媽凱特溫絲蕾（右）一起演出的《I Am Ruth》，英國影藝學院青睞，圖左為導演多米尼克薩瓦吉。（美聯社）

米亞薛波頓最早期的演出，是2022年與媽媽凱特溫絲蕾一起演出的《I Am Ruth》，這部作品也得到英國影藝學院青睞，讓人看到米亞薛波頓作為新生代演員的潛力。

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