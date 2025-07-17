張信哲變了！重新認識自己 招認「這次不一樣」

張信哲下半年將啟動巡演。（潮水音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「情歌王子」張信哲相隔5年推出新專輯《屬於》，他形容這是一張「從內而外誠實長成的作品」，希望透過音樂，引導聽眾直視內心、重新認識自己，進而達到和解與平衡，「之前的專輯大多聚焦在感情，尤其是情歌，這次不一樣。」

張信哲表示，《屬於》共有12首作品，涵蓋多種情緒與感受，「每一首都像是一扇門，引領大家找回真正屬於自己的節奏與舒適點，進一步找到生命與世界的平衡。」專輯首波主打《為靠近而遠離》融合電子低頻與世界音樂元素，象徵銀河迴音與星系脈動，點出全專輯的核心精神。

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張信哲相隔5年將推出全新專輯。（潮水音樂提供）

張信哲嘗試跨足近十種音樂風格，包括City Pop、Disco、Grunge、New Age、古典與Band Sound，並以「節奏」作為貫穿整張專輯的主軸。他說：「這是一張屬於心跳與脈搏的作品。」專輯母帶製作遠赴美國好萊塢Stephen Marcussen錄音室完成，製作規格與情感深度全面升級。他也強調，這張專輯不只是情歌，而是自己在藝術創作上的新高度。

隨著新專輯發行，張信哲「未來式宇宙」世界巡演即將啟動，將自今年9月從舊金山起跑，陸續唱進紐約、芝加哥、多倫多、倫敦、巴黎、東京、雪梨、墨爾本等城市。他表示：「我不求唱得最多，但我想把最好的演出帶到每個地方。這是我對音樂的信仰，也是對樂迷的感謝。」

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