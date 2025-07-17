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娛樂 電視

《胡來旅行社》開張！「忙吃香腸」不受控 小禎狂抱怨

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜、胡小禎、胡釋安錄製《胡來旅行社》先前結束試營運，本週要正式開始帶團出門，沒想到接到的第一組委託案，竟然是要帶30人以上、平均年齡在70、80，甚至還有90歲的長輩們出去玩，讓三人戰戰兢兢規劃行程。沒想到帶團出門後，最不受控的竟然是瓜社長，一下子跟別團的遊客聊天、拍照，一下子看到香腸攤販就停下來說要吃一根，讓身為行程規畫的經理小禎忍不住抱怨：「如果不是透過這個外景，我真的不知道我爸這麼愛吃香腸！」

小禎（左起）、胡瓜、胡釋安、Darren邱凱偉《胡來旅行社》首次出團成功。（客台提供）小禎（左起）、胡瓜、胡釋安、Darren邱凱偉《胡來旅行社》首次出團成功。（客台提供）

除了被小禎抱怨胡瓜都在吃香腸、花生，總務安安也吐槽說社長比較像遊客，明明人數還沒到齊就說可以出發了，或是帶頭吆喝大家買香腸吃，害他忙著一邊點香腸、一邊付錢給攤商。

胡瓜、胡釋安《胡來旅行社》首次出團，帶長輩們出門遊玩。（客台提供）胡瓜、胡釋安《胡來旅行社》首次出團，帶長輩們出門遊玩。（客台提供）

面對兒女的指責，瓜哥無奈表示，自己也是第一次當社長，很多事情還在學習中，不要這麼嚴格。好在這一集的特派員是Darren邱凱偉，不但是屏東客家人、家裡還經營過旅行社，對於帶團工作一做就上手，他還特別帶了拍立得相機，隨時替難得出門遊玩的長輩們拍照，讓他們將照片帶回家留下珍貴回憶。

瓜社長不受控，帶團脫隊只為吃香腸。（客台提供）瓜社長不受控，帶團脫隊只為吃香腸。（客台提供）

雖然瓜社長在行程中偶有脫團或迷糊之處，但三人面對整團的長輩，無時無刻給予細微照顧，例如上下車時牽手攙扶、隨時詢問是否需要協助，而特派員Darren則是為大家側拍記錄，種種貼心行為讓長輩們紛紛給予好評價，紛紛大讚旅行社帶大家認識許多苗栗好去處，行程不但好玩也十分貼心，甚至說這輩子值得了。而小禎則是有感而發表示，「我們陪著別人的爸媽出門遊玩，但我們三人何其幸運，可以一起工作也一起遊玩，感覺彼此的關係又更緊密了。」

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