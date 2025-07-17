網酸一直在蹭陳沂 律師林智群神回覆

陳沂最近話題不斷。（翻攝自陳沂臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕網紅陳沂和律師林智群互槓越演越烈，12日她發文重提前總統蔡英文時代普發現金6000元，被林智群撿槍揶揄：「你可能就是憲法沒讀通，才會考不上律師（這條你可以回去問你母親）。」陳沂則說有回家問母親，隨後又被林智群反譏。

15日上午，林智群再度發聲說：「三斤（指陳沂）普發一萬違憲的事情亂講一通，被我指正後，沒辦法反駁，沒辦法就事論事，惱羞成怒，就開始容貌攻擊，可憐哪。」

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昨晚林智群再度發文，表示有網友說他是陳沂的死對頭，對此，林智群特別澄清：「我不是她的死對頭，她的專業程度還不夠格。普發一萬她亂講一通，說可以用法律案增加預算，丟大法官264、391號解釋給她，她又看不懂，開始對我人身攻擊，我可沒把她當死對頭，她還不夠格。」

林智群俏皮說：「職業拳擊手怎麼可能把業餘的當死對頭，我可沒那麼有空。」

妙的是，有位網友直接再林智群發文底下留言：「可是你一直都在蹭他耶！」釣出本尊林智群神回覆：「你才是一直蹭我啦！」

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