周杰倫、昆凌倫敦挑戰魷魚遊戲遇難關 羅密歐玩123木頭人變飛毛腿

昆凌說兒子玩123木頭人變成飛毛腿。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「周董」周杰倫前陣子和老婆昆凌，還有兒子羅密歐去倫敦看溫布頓網球賽，父子倆都喜歡打網球。另外一家人也抽空去倫敦展覽中心《魷魚遊戲》的沉浸式體驗展挑戰劇中的五大經典關卡，昆凌笑說，玩「123木頭人」時，兒子羅密歐變成「飛毛腿」，咻的一下就衝出去了。

周杰倫到倫敦挑戰《魷魚遊戲》關卡。（翻攝自IG）

昆凌雖遇難關，幸好最後都過關。（翻攝自IG）

昆凌談到：「來倫敦除了看風景，當然也要來點刺激的，這次我們全家一起挑戰了《魷魚遊戲》真人版！螢幕前看覺得很過癮，輪到自己上場那一刻…立刻變成大型手忙腳亂現場。」

請繼續往下閱讀...

昆凌（左）挑戰《魷魚遊戲》經典關卡。（翻攝自IG）

另外昆凌也提到：「尤其是第二關的彈珠遊戲，難度直接爆表，我和隊友們在原地轉圈圈嘗試了56789次，一邊挑戰一邊懷疑這是不是考智商還是考運氣。」雖然過程有點卡關，但昆凌開心說：「不過，最後還是成功通關啦！」網友看了都很羨慕，很多人都有追劇《魷魚遊戲》，很希望能像周董夫婦一樣有機會親自挑戰遊戲，感受緊張刺激。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法