富邦悍將啦啦隊寶兒終於加入Threads 「海巡」給驚喜被誇超香

寶兒是富邦悍將啦啦隊成員，造型多變。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕富邦悍將啦啦隊寶兒今天終於加入社群Threads，雖然尚未發文，但因為之前很多網友發文時提到她，分享許多她漂亮的照片，因此她今天也「海巡」和她有關的發文親自回覆，讓網友好驚喜。

寶兒造型多變，時而性感時而可愛，許多球迷去看比賽都會特別拍下她當啦啦隊跳舞的照片或影片分享，有網友誇：「寶兒超香！」她也回應：「香噴噴！」她加入Threads之後，粉絲總算能和她多些互動。

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寶兒在啦啦隊擁有許多粉絲支持。（翻攝自IG）

過去寶兒曾是女團Popu Lady成員之一，她比洪詩小兩歲，但兩人生日都是在1月7日，前陣子宇珊在YouTube推出《與珊同行》，寶兒也曾當嘉賓和宇珊一起搭乘550萬買下的露營車出遊，到台中看美景吃美食，姐妹暢談心事。

目前Popu Lady洪詩、大元、宇珊都已成為人妻，庭瑄近期也爆出和愛情長跑十多年的陳柏霖好事將近，唯有寶兒的感情世界相對神秘，但她在啦啦隊領域中已得到許多粉絲支持關愛。

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