晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

富邦悍將啦啦隊寶兒終於加入Threads 「海巡」給驚喜被誇超香

寶兒是富邦悍將啦啦隊成員，造型多變。（翻攝自IG）寶兒是富邦悍將啦啦隊成員，造型多變。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕富邦悍將啦啦隊寶兒今天終於加入社群Threads，雖然尚未發文，但因為之前很多網友發文時提到她，分享許多她漂亮的照片，因此她今天也「海巡」和她有關的發文親自回覆，讓網友好驚喜。

寶兒造型多變，時而性感時而可愛，許多球迷去看比賽都會特別拍下她當啦啦隊跳舞的照片或影片分享，有網友誇：「寶兒超香！」她也回應：「香噴噴！」她加入Threads之後，粉絲總算能和她多些互動。

寶兒在啦啦隊擁有許多粉絲支持。（翻攝自IG）寶兒在啦啦隊擁有許多粉絲支持。（翻攝自IG）

過去寶兒曾是女團Popu Lady成員之一，她比洪詩小兩歲，但兩人生日都是在1月7日，前陣子宇珊在YouTube推出《與珊同行》，寶兒也曾當嘉賓和宇珊一起搭乘550萬買下的露營車出遊，到台中看美景吃美食，姐妹暢談心事。

目前Popu Lady洪詩、大元、宇珊都已成為人妻，庭瑄近期也爆出和愛情長跑十多年的陳柏霖好事將近，唯有寶兒的感情世界相對神秘，但她在啦啦隊領域中已得到許多粉絲支持關愛。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中