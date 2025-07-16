劉雨柔升格當媽！愛女「小花生」提前報到 哭聲宏亮母女均安

劉雨柔升格當媽。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕劉雨柔與職籃明星胡凱翔才宣布結婚喜訊，如今（16日）再報喜升格當媽順利產下女兒「小花生」，雖然寶寶提前出生且體重偏輕，但一切平安，母女健康。她透露生產當下，小花生哭聲宏亮、眼睛水汪汪、耳朵大大，被護理師誇「頭好壯壯」，她則感動到眼眶泛紅，「真的無法形容那一刻的感動」。

劉雨柔表示，小花生是在經過專業醫療團隊評估後，於最好的時間點提早出生，儘管體重偏輕，仍在產房裡表現得十分健康有活力，不忘幽默說，「我相信我未來一定會超級懷念這顆肚子，極有可能說出『早知道把妳塞回去』這種話。」劉雨柔還感謝全家人的陪伴與支持，包括老公在過程中全程牽手陪伴，甚至緊張到比她還焦慮卻努力安撫，讓她非常感動。

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除了愛女誕生外，劉雨柔也曬出「小花生退房前」模樣，透露全家人都對小花生的長度印象深刻，直呼「也太長了吧！」並感性感謝姊姊拍下完美全家福，以及媽媽、哥哥與姪女第一時間趕到醫院陪伴她。粉絲也紛紛獻上祝福，期盼她開啟幸福的「小花生日常」。

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