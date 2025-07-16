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內行人？碧昂絲「未發表歌曲」遭竊 嫌犯打破車窗偷走筆電硬碟

美國流行音樂天后碧昂絲驚傳未發行的音樂曲目被竊，警方稱已鎖定嫌犯並發出逮捕令。（翻攝自IG）美國流行音樂天后碧昂絲驚傳未發行的音樂曲目被竊，警方稱已鎖定嫌犯並發出逮捕令。（翻攝自IG）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國流行音樂天后碧昂絲上週8日於亞特蘭大巡演時，發生「未發行音樂」遭竊事件，向警方報案的是碧昂絲的編舞師，據悉小偷是打破車窗偷竊，被盜物品包括兩台筆記型電腦和一個硬碟，其中包含帶有浮水印的音樂、未發行的音樂、錄影計劃以及過去和未來的演出曲目清單。

據CNN昨（15日）報導，警方在接獲「車輛被盜」的報案電話後，隨即前往事發地點調查，碧昂絲的編舞師Christopher Grant和舞群之一Diandre Blue向警方陳述，兩人行李箱是在一輛租來的Wagoneer吉普車內被偷走，當時車就停在東北克羅格街的停車場內。亞特蘭大警察局已成立汽車竊盜案調查小組負責調查，警方表示，目前已鎖定一名嫌疑人並發出逮捕令。

而在警方列出的失竊清單中，還包含價值1000美元的衣物、一副價值500美元的Tom Ford太陽眼鏡、一只價值750美元的Tumi書包、一台MacBook Air和一副耳機。

碧昂絲自4月底展開《Cowboy Carter Tour》演唱會全球巡演，這是她繼2023年《Renaissance》後的第七次大型演唱會。她在結束亞特蘭大站的表演之後，25日將至拉斯維加斯開唱，緊接著開跋前往華盛頓DC，然後再飛往倫敦、巴黎等歐洲國家進行後續巡演計劃。

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