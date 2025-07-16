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娛樂 最新消息

白家綺錄影失眠原因曝 黃豪平揭與女友「睡前儀式」來賓嚇歪

張立東（左起）、白家綺、黃豪平以及林如琦。（民視提供）張立東（左起）、白家綺、黃豪平以及林如琦。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕白家綺、黃豪平主持的《醫學大聯盟》日前收視開紅盤，民視團隊在今日錄影快閃直播，邀請到來賓張立東、「Gigi」林如琦送上旺來好運來鳳梨抱枕，象徵抱住高收視，讓兩位主持人開心到合不攏嘴。

白家綺感謝製作團隊、觀眾更謝謝搭檔好夥伴黃豪平，以前錄影前都會失眠，要背很多數據、醫學名稱，讓她很苦惱，現在有黃豪平在倚重他很多。黃豪平笑說從學生時代開始很少拿到第一名，沒想到節目同時段雙料冠軍，好成績讓他有點不敢置信。

白家綺說主持節目後趣事不少，昨天受尖石鄉友人邀請去作客，當地人熱情圍繞著她，但也讓她瞬間變成「義診」，大家紛紛來詢問她膝蓋痛要吃什麼手在痛怎麼辦？讓她感受到節目的「醫學魅力」。

白家綺、黃豪平主持節目。（民視提供）白家綺、黃豪平主持節目。（民視提供）

黃豪平說破除好多迷思讓他收穫良多，還舉例提到跟女友睡前都有一些「儀式」，讓來賓Gigi嚇歪以為黃豪平是講什麼「男女特別儀式」，急得黃豪平解釋說跟女友睡前都喝一些溫牛奶助眠，但並沒有辦法幫助睡眠，Gigi還問是不是因為「睡前跟女朋友喝」而睡不著？讓全場爆笑，節目醫師洪暐傑醫師破除迷思，提到睡前喝牛奶沒辦法助眠，反而會造成腸絞痛，可能需要提早5-6小時提前喝比較有效果，讓大家直呼多上一課。白家綺與黃豪平特別在鳳梨抱枕上簽名，要把這喜悅分享給觀眾朋友，臉書贈送給支持他們的粉絲，希望大家一直持續支持。

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