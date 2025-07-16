大元噴6位數買水晶 開口向鼓鼓借錢 認了：新房登記我的名

大元最近愛收藏水晶龍蛋。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕「大元」林艾璇2月底和「鼓鼓」呂思緯登記結婚，今受訪時透露新婚5個多月至今，改變最大的是她開始花很多時間在自己身上，她強調不是因為2人在一起超過12年而生膩，「是我開始注重身心靈，像是上天使療癒、阿卡西紀錄、研究水晶等。」她這一年來的興趣是買水晶龍蛋，家中擺了近百顆，最貴的一顆5000元，總花費接近六位數，她笑說有時候買「蛋」，還會撒嬌跟老公鼓鼓借錢，聽起來很像夫妻另類情趣。

她平時跟鼓鼓聊「養蛋」話題，鼓鼓則和她聊車，兩人對於彼此話題有點「左耳進、右耳出」的對待方式，好在有個「換房」的共同話題，她強調：「我已經講好搬家後，要留一整條展示空間放蛋！」

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大元最近愛收藏水晶龍蛋。（記者潘少棠攝）

大元打趣稱自己收藏水晶龍蛋，鼓鼓則收藏「錢」，現在在努力賺錢。夫妻倆目前看好信義區、大安區的新房，條件就是希望跟大元的媽媽住同一棟大樓，連媽媽的房都一起買，她也提到新房會是她的名字。

然而買這麼多「蛋」，鼓鼓是否會有意見？她說鼓鼓只有講「若要一直買，就要讓它流動」，偶爾她買蛋時會跟老公借錢，那時鼓鼓就會虧她「又要買蛋喔？」，大元笑嘻嘻說：「他的錢可以是我的錢，我的錢還是我的錢。我想要什麼、有需求，他都會盡量滿足我，但我覺得花自己的錢比較踏實。」

大元最近愛收藏水晶龍蛋。（記者潘少棠攝）

談到新公司新氣象，她說新婚這3年不想要有小孩，打算衝刺事業，且她接戲也不排斥床戲，「只要劇本我喜歡，不要露點，我都可以接受」，但她坦言老公雖然不能接受她拍親密戲，依舊會尊重她；然而鼓鼓拍MV也有限令？大元稱自己只能接受對方有吻戲，「他沒有那個膽演到大尺度，他都說自己不是演員，是歌手。」

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