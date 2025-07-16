晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

女星教育觀念惹議 自爆請幼兒園「別給兒子作業」

藤田小百合公開教養觀，怕孩子失去好奇心，寧願不寫作業。（翻攝自X）藤田小百合公開教養觀，怕孩子失去好奇心，寧願不寫作業。（翻攝自X）

〔記者傅茗渝／台北報導〕旅韓的日本藝人藤田小百合（Sayuri Fujita）近日因一段過往在節目中分享的教養觀，再度登上韓國網路熱搜。她今年3月接受YouTuber張英蘭訪問時提到，為了保護孩子對學習的興趣，曾直接致信幼兒園老師，表達希望「不要再給我兒子作業」的請求，引發網友熱議。

她在節目中坦言，發現許多韓國家長相當重視語言能力，尤其強調英語的培養，但她認為孩子目前更需要打好韓文的根基，「我們在家說日文，如果他在外面只接觸英文，韓文就會變差。」因此選擇暫緩英文學習進度，專注在韓語的發展上。

藤田小百合護兒學習興趣，向老師請求「別再給作業」。（翻攝自X）藤田小百合護兒學習興趣，向老師請求「別再給作業」。（翻攝自X）

藤田小百合進一步透露，當時她曾寫信給英文幼兒園的老師，信中寫明：「我以兒子不做作業為榮，請千萬不要再給他作業。」她說明這是為了避免讓孩子對英語產生排斥感，「一旦失去好奇心，就不會想再學了。」

值得注意的是，她的兒子ZEN目前已接觸五種語言，包括日語、韓語、中文、英文與西班牙語，語言發展相當全面。她也安排中文家教，積極培養語感。不過這種以自由興趣為導向的教育方式，也引發部分家長與網友的質疑，認為是否適合團體學習仍有討論空間。

有部分網友認為她的立意雖然良善，但如果無法配合幼兒園的教學規劃，也許應選擇無作業壓力的教學機構，或乾脆採用居家教育。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中