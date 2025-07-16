女星教育觀念惹議 自爆請幼兒園「別給兒子作業」

藤田小百合公開教養觀，怕孩子失去好奇心，寧願不寫作業。（翻攝自X）

〔記者傅茗渝／台北報導〕旅韓的日本藝人藤田小百合（Sayuri Fujita）近日因一段過往在節目中分享的教養觀，再度登上韓國網路熱搜。她今年3月接受YouTuber張英蘭訪問時提到，為了保護孩子對學習的興趣，曾直接致信幼兒園老師，表達希望「不要再給我兒子作業」的請求，引發網友熱議。

她在節目中坦言，發現許多韓國家長相當重視語言能力，尤其強調英語的培養，但她認為孩子目前更需要打好韓文的根基，「我們在家說日文，如果他在外面只接觸英文，韓文就會變差。」因此選擇暫緩英文學習進度，專注在韓語的發展上。

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藤田小百合護兒學習興趣，向老師請求「別再給作業」。（翻攝自X）

藤田小百合進一步透露，當時她曾寫信給英文幼兒園的老師，信中寫明：「我以兒子不做作業為榮，請千萬不要再給他作業。」她說明這是為了避免讓孩子對英語產生排斥感，「一旦失去好奇心，就不會想再學了。」

值得注意的是，她的兒子ZEN目前已接觸五種語言，包括日語、韓語、中文、英文與西班牙語，語言發展相當全面。她也安排中文家教，積極培養語感。不過這種以自由興趣為導向的教育方式，也引發部分家長與網友的質疑，認為是否適合團體學習仍有討論空間。

有部分網友認為她的立意雖然良善，但如果無法配合幼兒園的教學規劃，也許應選擇無作業壓力的教學機構，或乾脆採用居家教育。

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