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《影后》夯曲主唱談遠距戀 苦等訊息竟收到「我劈腿了」大崩潰

小男孩樂團主唱米非曾談遠距戀被劈腿。（滾石提供）小男孩樂團主唱米非曾談遠距戀被劈腿。（滾石提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕今年是小男孩樂團成軍十周年，前陣子為熱門戲劇《影后》獻唱兩首歌都有好成績，最近則再推出新歌《一秒的距離》，團員也分享自己的感情經驗。

主唱米非談到，自己曾談過一段遠距離戀情，但卻是讓她崩潰的經驗，她說：「那時每天為時差熬夜等訊息，最後卻聽到『欸，我劈腿了。』真的像個傻子，但也讓我更能唱懂歌詞裡那種無力靠近的感覺。」

至於團長昌哥，談到他和西班牙籍妻子的故事，兩人多次在異地錯身而過，他談到：「我們曾在紐約、倫敦不斷錯過，直到羅馬那一秒，我說了一句話，才發現彼此都在等。」

小男孩樂團新歌MV以live band形式拍攝。（滾石提供）小男孩樂團新歌MV以live band形式拍攝。（滾石提供）

《一秒的距離》是由昌哥填詞、漢斯譜曲與製作，描寫人與人之間可能因過往、錯誤與遺憾而拉開距離，但只要一秒的靠近，就能再擁抱彼此。昌哥和老婆的故事，就成了他寫歌靈感來源，另外漢斯則表示，這首歌靈感來自一段錯過的關係，「真正改變命運的，不是重大決定，而是一秒的遲疑、一秒的距離。」

小男孩樂團為《影后》唱的《我想要擁有你》和《Hey Girl》，MV目前都已突破500萬次點閱，團員期待歌曲未來在金鐘獎有機會受到青睞。

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