YTR酷好友奪世壯運柔道金牌 楊勇緯牽線私下密訓「神助攻」

盧卡斯（左起）曾與楊勇緯在「酷Ku」的頻道中切磋柔道。（翻攝自YouTube）

〔記者邱奕欽／台北報導〕法籍YouTuber「酷Ku」的同鄉好友盧卡斯參戰世壯運柔道項目，靠著楊勇緯幫他聯繫到台北市大訓練，決賽僅花10秒就打敗台灣選手張昊維勇奪M1級金牌，賽後更興奮大喊，「我第一次拿到世界冠軍了！」其實，賽前盧卡斯連婚宴大餐都拒吃，只為這一戰全力以赴，現場還有酷Ku親自應援，畫面令人動容。

身為柔道教練的盧卡斯，過去在法國缺乏實戰訓練機會，直到楊勇緯鼓勵他報名世壯運，並介紹他來台北市大柔道隊特訓2次，才讓他臨戰狀態突飛猛進。為了世壯運這場比賽比誰都拚命，盧卡斯在4場賽事中火力全開，僅花2分29秒全勝奪金，其中首戰12秒一本，決賽更只花10秒壓制對手，一路霸氣橫掃。

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盧卡斯（左）在楊勇緯的牽線之下來台參加世壯運。（翻攝自YouTube）

酷Ku見證好友逆襲奪金也感動到不行，透露盧卡斯為了保持體重與體能，「連婚宴吃飯都忍住不吃」，敬業精神令人佩服。2人是高中同學，過去常在頻道上合體介紹台灣文化與美食，盧卡斯還曾與楊勇緯拍片對練，吸引破200萬次觀看，如今真的如願在台灣拿下人生首金，現場氣氛超爆炸。

比完賽後，盧卡斯在台灣多待2週，好好放鬆犒賞自己，同時安排到宜蘭、台中與屏東旅遊，吃遍台灣小吃，他也特別感謝北市大教練與選手的幫助，強調「台灣柔道圈的溫暖，是我這次能奪冠的關鍵」。

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