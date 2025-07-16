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男星衝六福村瘋玩一輪 坐上大怒神「這身份」曝光了

李晉瑋到六福村拍MV。（小山泉音樂提供）李晉瑋到六福村拍MV。（小山泉音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕李晉瑋推出全新單曲《Someday》，MV同步在「李晉瑋G.WeiLee」YouTube官方頻道上線。這首歌選在充滿離別的夏季推出，MV也選在六福村拍攝，在遊樂園瘋狂大玩、歡笑的畫面，也彷彿向青春致敬，李晉瑋也挑戰了最害怕的大怒神，卻沒想到意外舒壓。

李晉瑋到六福村拍MV。（小山泉音樂提供）李晉瑋到六福村拍MV。（小山泉音樂提供）

提到對夏天、畢業季的印象，李晉瑋分享：「總覺得在大太陽下流汗，做自己熱愛的事是特別熱血的事，也讓我想起學生時期，無論天氣怎樣，朋友一對眼神就衝去球場，超熱血超青春。」他也想到自己的青春與這首歌的聯想：「這首歌很大的層面是在歌頌青春和熱忱，有天臉書推了我15年前高中時期音社的照片；現在我32歲了，對音樂依然保有和當時一樣的熱忱，對此感到有些不可思議，同時也希望透過這首歌給對夢想有憧憬的朋友力量！」

李晉瑋到六福村拍MV。（小山泉音樂提供）李晉瑋到六福村拍MV。（小山泉音樂提供）

這次MV拍攝也特別在充滿青春氣息的六福村拍攝，他笑說：「我們在挑戰大怒神前，本來已經坐了好多設施，整個人都快吐了，但當我們終於坐上大怒神，原本大家都精神緊繃，但當高度越升越高、飛速下墜的瞬間，所有壓力卻瞬間釋放了，這應該只有當你成為『社會人士』後，才會有這種感覺。」

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