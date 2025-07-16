蝦米視障人聲樂團世界阿卡貝拉大賽奪金 展現韌性與實力

台灣蝦米視障人聲樂團（The Bleinders）16日於奧地利第22屆vokal.total世界阿卡貝拉大賽Unplugged組中勇奪金牌。（蝦米視障人聲樂團提供）

〔記者黃靖媗／台北報導〕台灣蝦米視障人聲樂團（The Bleinders）今（16）日於奧地利第22屆vokal.total世界阿卡貝拉大賽Unplugged組中勇奪金牌，成為該組別史上首支由全視障者組成，並摘下金牌榮譽的團隊。

蝦米視障人聲樂團創立於2011年，是台灣合唱音樂中心朱元雷，與陳雲紅全心扶植的全球第一支由視障者組成的阿卡貝拉團體，近年活躍於台灣各地的公益演出場合，曾受邀於總統府音樂會演出，也參與亞洲與歐洲的多場阿卡貝拉文化交流，今年參加全球最具聲譽之一的vokal.total國際大賽，與來自奧地利、德國、芬蘭、比利時、喬治亞等地共7支隊伍同場競技總決賽。

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蝦米視障人聲樂團比賽中共演唱5首風格迥異的作品，分別為〈蝶戀花〉、〈心動〉、〈Memories〉、〈Nature Boy〉與〈橄欖樹〉，以細膩的和聲與真摯的情感，營造出一場從文化走向共鳴的聲音敘事。

蝦米視障人聲樂團指出，這場勝利不僅為台灣聲樂藝術開創一頁新紀錄，更讓世界看見視障者在藝術上的深厚潛能；金牌不只是一項榮耀，更是文化、共融與創造力的證明，樂團在國際音樂殿堂中，用最乾淨的聲音、最純粹的情感，證明音樂不分障礙，感動無需眼睛，只需一顆願意傾聽的心。

民進黨立委林楚茵表示，蝦米視障人聲樂團榮獲世界第一，真實代表「台灣精神」，更向國際展現我們的「韌性與實力」。

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