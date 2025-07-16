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帥哥為何找偽娘紅姐尋慰藉？手槍女王道出殘酷真相

曾從事八大行業的「手槍女王」袁非（右）發文分析偽娘紅姐事件。（翻攝自微博、IG）曾從事八大行業的「手槍女王」袁非（右）發文分析偽娘紅姐事件。（翻攝自微博、IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕近來中國南京一名偽娘暱稱「紅姐」，誘騙至少1691名男子發生性關係，甚至還將偷拍的影片外流牟利，引發外界熱議。令人意外的是，受害者中有不少外型帥氣、身材健壯的小鮮肉，對此，曾從事八大行業的網紅「手槍女王」袁非也發文分析此事。

「手槍女王」袁非昨（15）日在臉書發文分析紅姐事件，她表示很多人會好奇，那些找上門的男生到底能從紅姐身上得到什麼？她一針見血道破真相，「他們要的是毫無責任與代價，完全利己，擁有絕對權力的『獸慾』」，這些男性不缺錢也不缺性對象，但在精神方面卻非常空虛，缺少情感與壓力的出口。

袁非也解釋，因為對男生來說，大部分的性都是有代價及目的，例如有些性是為了繁衍後代、有些則是為因為愛情、有些則是金錢交換，但在紅姐這邊既不用錢也不需要負責任，能得到權力的最大化。

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

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