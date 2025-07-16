陳沂喊「不知道有罪理由」 律師揭判決關鍵：法律比沒唸還慘

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅陳沂先前未經同意轉載「女人大律師李怡貞」粉專上的一張圖卡，還嘲諷有錯字，順勢推銷自己業配的葉黃素產品，氣得李怡貞不滿提告，台北地院今（16）日一審宣判，需繳納罰金2,000元，附帶民事賠償664萬4753元印尼盾（新台幣1萬2000元）。陳沂表示感到錯愕，至今仍想不到有罪的理由。對此，律師林智群替她解答了。

陳沂對於一審判決結果感到錯愕。（資料照）

判決結果出爐後，陳沂立刻在臉書發文表示，自己只是截圖一張「說我長得像宋慧喬」的圖，並幫忙改了錯字，卻因此被判違反著作權法，她直言：「非常錯愕！」並指出Meta平台條款明確載明，虛擬替身圖的著作權屬於Meta，李怡貞無權主張。她警告以後大家截圖評論要小心，還諷刺說：「幫人家改錯字會罰一萬二，應該也是突顯我的身價。」最後強調自己會上訴到底，以捍衛言論自由。

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陳沂下午再度發文稱，至今仍想不到有罪要罰兩千的理由，「Meta虛擬替身條款明定所有虛擬替身服務相關的著作權都屬於Meta」，認為李怡貞不能主張她擁有著作權，並強調，若是要提告也應該是Meta來告。

對此，林智群看不下去大酸，「業餘的就是業餘的，官司打這麼久還沒搞清楚自己怎麼死的」，他說明，臉書條款只是約定「轉貼不構成重製」，著作權還是屬於每個創作者的，它的文字看起來很像使用者放棄自己著作權，但其實不是。



陳沂未經許可擷取律師李怡貞的圖卡放在自己的臉書文章中。（翻攝自臉書）

此外，林智群指出，關鍵問題不在於「截圖評論」，也不是「改錯字」就違法，而在於「業配」，如果陳沂只是單純截圖酸李怡貞，那還在合理使用範圍，就算警察抓了也告不了，會被判有罪是因為在截圖文下面放業配、涉及營利，「法律唸得半懂不懂的，比沒唸還慘！」

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