晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

陳沂喊「不知道有罪理由」 律師揭判決關鍵：法律比沒唸還慘

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅陳沂先前未經同意轉載「女人大律師李怡貞」粉專上的一張圖卡，還嘲諷有錯字，順勢推銷自己業配的葉黃素產品，氣得李怡貞不滿提告，台北地院今（16）日一審宣判，需繳納罰金2,000元，附帶民事賠償664萬4753元印尼盾（新台幣1萬2000元）。陳沂表示感到錯愕，至今仍想不到有罪的理由。對此，律師林智群替她解答了。

陳沂對於一審判決結果感到錯愕。（資料照）陳沂對於一審判決結果感到錯愕。（資料照）

判決結果出爐後，陳沂立刻在臉書發文表示，自己只是截圖一張「說我長得像宋慧喬」的圖，並幫忙改了錯字，卻因此被判違反著作權法，她直言：「非常錯愕！」並指出Meta平台條款明確載明，虛擬替身圖的著作權屬於Meta，李怡貞無權主張。她警告以後大家截圖評論要小心，還諷刺說：「幫人家改錯字會罰一萬二，應該也是突顯我的身價。」最後強調自己會上訴到底，以捍衛言論自由。

陳沂下午再度發文稱，至今仍想不到有罪要罰兩千的理由，「Meta虛擬替身條款明定所有虛擬替身服務相關的著作權都屬於Meta」，認為李怡貞不能主張她擁有著作權，並強調，若是要提告也應該是Meta來告。

對此，林智群看不下去大酸，「業餘的就是業餘的，官司打這麼久還沒搞清楚自己怎麼死的」，他說明，臉書條款只是約定「轉貼不構成重製」，著作權還是屬於每個創作者的，它的文字看起來很像使用者放棄自己著作權，但其實不是。

陳沂未經許可擷取律師李怡貞的圖卡放在自己的臉書文章中。（翻攝自臉書）陳沂未經許可擷取律師李怡貞的圖卡放在自己的臉書文章中。（翻攝自臉書）

此外，林智群指出，關鍵問題不在於「截圖評論」，也不是「改錯字」就違法，而在於「業配」，如果陳沂只是單純截圖酸李怡貞，那還在合理使用範圍，就算警察抓了也告不了，會被判有罪是因為在截圖文下面放業配、涉及營利，「法律唸得半懂不懂的，比沒唸還慘！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中