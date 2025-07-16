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大元新婚5個月「喜訊」曝光 見F4合體哭著嗆老公：加油好嗎

大元近日加盟新經紀公司。（記者潘少棠攝）大元近日加盟新經紀公司。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕大元和「鼓鼓」呂思緯愛情長跑12年，2月底登記結婚，近日也加盟新經紀公司，成為方志友師妹。今受訪時提到日前看五月天演唱會，過去就是F4粉絲的她感動到哭出來，至於自己女團「Popu Lady」和老公鼓鼓的「MP魔幻力量」之後有沒有機會合體？她曾問鼓鼓這問題，對方回「怎麼可能合體」，但給了但書，表示「其他人ok的話，他自己是ok」；而Popu Lady的部分，她說要湊齊五個人都要半年以上就約好。

大元近日加盟新經紀公司。（記者潘少棠攝）大元近日加盟新經紀公司。（記者潘少棠攝）

然而團員庭瑄傳出年底要跟陳柏霖結婚的消息，她說：「若她真的有好消息，沒跟我們講，我們4人會罵死他們！」她提到自己從新聞上看到陳柏霖傳出有意與愛情長跑13年的女友庭瑄結婚，當時內心「蛤」了一下，想說「怎麼可能」，因此她也問了庭瑄，對方回「對啊，有好消息會說」，沒有正面回應，加上她們過去就曾聊過未來計劃，庭瑄看起來是活在當下的人，回她：「未來的事未來再說，有好消息會跟妳說。」

大元近日加盟新經紀公司。（記者潘少棠攝）大元近日加盟新經紀公司。（記者潘少棠攝）

此外，對於偶像F4合體，她從國小就迷「仔仔」周渝民，原因是「同樣是宜蘭人，仔仔看起來很真誠」，小時候還曾買了仔仔個人專輯、F4專輯和寫真書，親眼看到他們再合體，她直呼：「好像唱進回憶，忍不住哭了，沒有親眼看過他們合體。」而F4的狀態依舊維持巔峰，她說：「我立刻轉頭跟鼓鼓說『我戀愛了！請你加油好嗎』」

她入行15年，去年7月以《愛的噩夢》入圍台北電影獎最佳女配角，曾在後台和仔仔擦肩而過，是她離仔仔最近的一次，她懊悔表示：「很後悔沒有問他拍合照！」

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