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娛樂 最新消息

《木曜》製作人推新節目 台日合作卡司曝光

阿良（左起）、YABE、AOI。（麥卡貝網路電視提供）阿良（左起）、YABE、AOI。（麥卡貝網路電視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕由《木曜4超玩》推手製作人阿良發起音樂實境節目《走唱計劃白皮書：夢想起飛》，將於今（16）日正式在公視+平台首播。本季以「從街頭唱到舞台」為主軸，邀來台灣創作新人Yabe，與日本福岡人氣團體Plusonica成員「AOI」碧海，組成限定雙人團體「方向音痴」，展開一段橫跨九州與台灣的走唱旅程，更瘋狂挑戰登上國際音樂祭 Summer Sonic的不可能任務。

節目從日本福岡起步，沿途走訪大分、鹿兒島、高千穗峽、台中、高雄等九大城市，並包下觀光列車「雙星4047」進行車廂內演出，是全球首次移動式走唱企劃。兩位主角從語言不通、音樂風格迥異的初見面開始，靠著翻譯軟體、表情肢體與大量的「對彼此敞開心房」，一步一步建立出屬於「方向音痴」的默契與風格。

YABE（左）、AOI在福岡天神車站北口。（麥卡貝網路電視提供）YABE（左）、AOI在福岡天神車站北口。（麥卡貝網路電視提供）

日本成員AOI坦言，與Yabe初見面時就被對方「像洋娃娃一樣的可愛」深深吸引，兩人很快建立信賴，「雖然語言有限，但有時一個眼神就能明白彼此的心意。」她回憶最印象深刻的一站是高雄街頭演出，「觀眾的笑容我到現在還記得。」當天雖是大熱天，但反應熱烈，讓她又感動又自省，「那晚我們開了超長檢討會，才知道怎麼讓表演變得更好。」

而台灣成員Yabe則形容回到母校台中惠文高中演唱畢業歌，是整趟最爆哭的一刻，「我的師長和同學全都回來，我感受到他們真實的回應，大家抱在一起超級感動。」除此之外，她也提到最刻骨銘心的是鹿兒島那場表演，當地是AOI的故鄉，演出後AOI媽媽一句，「Yabe醬也想家了嗎？」讓她大哭不止，「那一刻我真的覺得有被接住。」

兩人首次共同創作原創曲《夢の声》時，曾因和聲、段落安排出現小爭議，但她們總能在傾聽與理解中達成共識，「我們到現在一次都沒吵過架，真的很神奇！」兩人一致表示未來若有機會，希望能以「方向音痴」名義挑戰更多亞洲音樂祭，甚至在live house舉辦專場。

製作人阿良則感性表示：「我不是要打造偶像，而是用街頭這個舞台，一步一步累積真實的支持。」他說這次挑戰Summer Sonic與包下雙星列車演出都瘋狂到「不知死活」，但也正因如此，「觀眾才會被她們的真實打動，也許也會因此鼓起勇氣，開始行動。」

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