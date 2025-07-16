F.F.O夾娃娃遇肉搜意外！李岳被鮮肉年紀嚇傻：可以當爸了

李岳Fun4夜直播找來了人氣男團F.F.O直接實境「夾娃娃」。（李岳提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕藝人李岳離開兒童台後，不僅副業經營得有聲有色，近期重啟直播節目《李岳Fun4夜》，更是話題不斷。繼上次邀請ARKis上演K歌大賽後，這次他又找來人氣男團F.F.O，直接在節目中實境挑戰「夾娃娃」，現場甚至一度因粉絲「肉搜」湧入直播地點而陷入混亂，場面擠得水洩不通。

李岳得知F.F.O成員們熱愛夾娃娃，乾脆將直播場景搬到戶外，替他們實現願望。當天活動分為「十元包夾」與「嘉價購」兩組進行PK，原本團內公認夾娃娃實力最強的小新，沒想到在高壓環境下意外落馬，李岳更笑說：「我覺得你心理創傷到，20歲之前應該都不想夾娃娃了！」

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人氣男團F.F.O夾娃娃翻車。（李岳提供）

談到這次與F.F.O合作，李岳坦言心情有些緊張，不只因為他們人氣高，還因為「年紀實在太小」，笑稱：「超怕有代溝！」F.F.O中年紀最小的至琦與加藤琉士，分別只有14、15歲。李岳透露，直播前還偷偷和工作人員感嘆：「當年18歲出道以為已經很小了，想不到現在出道的年紀一個比一個還要小」，他驚覺自己如今的年齡，「完完全全可以當他們爸爸了」。

為了確保直播活動順利進行，節目團隊事前並未對外公開地點，未料仍有眼尖粉絲透過直播畫面認出現場，並在聊天室內公開，讓大批粉絲火速趕到等候，一度造成秩序混亂。所幸在工作人員的耐心協調下，粉絲們皆乖乖配合。F.F.O也暖心承諾，夾到的娃娃將會簽名後抽獎贈送給粉絲們。

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