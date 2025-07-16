爆乳Coser「太搶眼」引中國妹忌妒打壓 反而竄紅暴增80萬粉

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國人氣Coser「Yasal」近日赴上海，出席中國影音平台Bilibili（B站）舉辦的漫展，卻因為過於亮眼，被當地同行視為眼中釘，遭報復檢舉，最終黯淡離場。不過，這起事件讓她因禍得福，獲得大量關注，趁勢進軍B站，短短2天就暴增80萬粉絲。

韓國Coser「Yasal」表現太搶眼引起中國Coser忌妒檢舉。（翻攝自IG）

Yasal是韓國知名Coser，經常高度還原動漫角色，今年受邀參加Bilibili World漫展。豈料，舞台上的表現過於亮眼，全場目光和鏡頭都聚焦在她身上，讓一旁的中國Coser相當尷尬，甚至引起妒忌。

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事後，有人向主辦單位檢舉，Yasal的服裝尺度太大，還不斷刻意做出性暗示動作，批評她不顧現場有未成年遊客；由於第一天活動就被檢舉，第二天她只好換上黃色T恤在場邊販售周邊商品，結果二度慘被檢舉，原因是工作簽證時間等問題，最終只能黯淡離場。

Yasal經常高度還原動漫角色。（翻攝自IG）

許多粉絲看不下，替Yasal抱屈表示，「姐姐你不用在意別人是怎麼苛待你，因為你是全場最佳的Coser，好看有大方還很敬業」、「韓國的coser比中國專業太多了」、「輾壓中國Coser」。

Yasal在社群用中文回應事件，「非常感謝大家給予我們的喜愛與支持。 但也懇請大家不要再提及我們展台的Coser以及其他Coser了。 希望大家能夠幫助我們的Coser們，在這次愉快的活動中留下美好的回憶。」

Yasal在社群回應事件。（翻攝自X）

Yasal趁著話題熱度進軍B站，短短2天時間，粉絲數暴增80萬，兩部與粉絲打招呼、致謝的影片，分別有著322萬、195萬的高瀏覽數。

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