白冰冰曝願望清單飛內蒙古 被鼓吹開旅行社

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰除了唱歌主持帶給大家歡樂外，閒暇時間就是跟志同道合的好友四處旅遊看世界，這次特別趁著工作空檔前往旅遊願望清單上的內蒙古，但服老的她深知自己無法拉車旅遊，因此選擇搭乘火車林都號遊呼倫貝爾，且到達中國最北邊的漠河，與俄羅斯相望。

白冰冰與當地人合照。（長興影視提供）

白冰冰有著自己的旅遊願望清單，她已經去過名單上的南極、北極、肯亞、冰島、西藏等地，這次特別選擇清單上還沒有去過的內蒙古呼倫貝爾。曾經搭過日本九州七星號的她這次也選擇在哈爾濱搭乘林都號，穿越小興安嶺和大興安嶺，欣賞原始森林的壯觀，再抵達一望無際的呼倫貝爾草原。

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白冰冰在林都號上享用美食。（長興影視提供）

白冰冰笑說：「年紀大了，已經沒辦法長途拉車遊玩，選擇搭新都號臥鋪，看著風景，去想去的地方。」白冰冰更補充，她的旅遊方式是趁著還能走就先到遠一點，比較有難度的地方旅遊，等到年紀再大一點，就留在台灣玩。

白冰冰也特別在自己的YouTube節目《誠懇逗陣》分享這次的內蒙古之行，還特別介紹了自己搭乘的新都號，她說：「因為一次只能有60位乘客，所以我們一年前就開始搶車位。」白冰冰此行共42人同行，車上7成都是自己人，她笑說：「行程定下來，開放朋友報名，很快就滿團，只好跟很多朋友說下次請早，大家都慫恿我要開旅行社，不過開旅行社要負責任我不適合，我只想開心玩到老。」

白冰冰臉上畫著彩繪、住蒙古包。（長興影視提供）

白冰冰此行也探訪中國最後的狩獵部落，即敖魯古雅使鹿部落，是中國目前唯一飼養馴鹿的民族。另外也會前往最北方的漠河，剛好也是中俄邊境，隔著黑龍江可以看到站衛兵的俄羅斯軍人。不過大家也不要擔心，俄烏戰爭發生在歐洲，離漠河非常遙遠，到漠河旅遊完全不會受到影響。

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