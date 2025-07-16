師大抽血太扯了！賈永婕怒嗆教授「這是權勢霸凌」力挺女足學生爆共鳴

〔記者邱奕欽／台北報導〕國立台灣師範大學女子足球隊爆出震撼醜聞！球員指控遭教練強迫配合抽血研究，還遭威脅「不配合就扣學分、退隊」，其中簡姓受害者勇敢在社群發聲，卻遭體育系教授劉錦璋留言冷語反嗆「整個師大都要跟你道歉嗎？」引爆網友群起怒火。風波持續延燒，賈永婕也看不下去，今（16日）稍早重砲開嗆，直指這是「權勢霸凌」，怒批「為人師表請好好負責！」引爆網路共鳴。

場景宛如權力濫用實錄，簡姓學生在貼文中崩潰揭露「拒絕配合就被當掉、要退隊！」沒想到教授劉錦璋竟公開留言反擊「整個師大都要跟你道歉嗎？我是必修科運動生物力學的老師，我也要跟你道歉嗎？」冷血言論一出瞬間登上網路熱搜，臉書與Threads平台掀起萬人留言怒火。

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賈永婕挺身為女足學生開嗆台師大。（組合照，本報資料照、翻攝自Threads）

不僅如此，就連101董事長賈永婕也直喊「太扯了！太心疼了！」更怒火中燒親上陣力挺師大女足學生，「我們的下一代，我們的體育生，運動員都是我們的寶貝，這是權勢霸凌，粗暴又殘忍。我要說孩子們你們真的很棒，勇敢的站出來捍衛自己的權利。」最後，她也不忘向校方、師長發聲喊話「為人師表請好好負責！」

事實上，師大女足被迫抽血事件引爆社群連鎖效應，已不只是體育圈內訴求正義，更牽動學術倫理與教育信任危機，政商名流接力聲援中，網友呼籲教育部盡速介入調查，全面釐清抽血研究是否涉及「強制意願」與「不當施壓」，並要求相關人員負起責任。事件延燒之際，也凸顯台灣學界權力結構中令人窒息的「沉默文化」。

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