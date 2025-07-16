胡歌《繁花》成上海話老師！女星認「女兒只小10歲」原因曝光

〔記者蕭方綺／台北報導〕黃瑄在戲劇《寶島西米樂》中飾演上海姑娘，戲裡有許多上海話的橋段，她先看《繁花》學胡歌說上海話，也透過上海朋友引薦當地朋友拉群組，把台詞傳給對方，對方唸給她學。特別的是，因為她飾演母親的角色，上海朋友還邀她媽媽用長者的口氣再唸一次，等於她要聽兩個版本的上海話，真的很感謝朋友鼎力相助。

黃瑄（左起）、尹昭德、蔡祥在《寶島西米樂》飾演一家人。（台視提供）

戲裡黃瑄飾演蔡祥嚴格的媽媽，看著女兒的滿江紅成績單大呼小叫，要她快去讀書。實際上2人只相差10歲，但黃瑄認為「認女兒」一點都不難，因為蔡祥私下就是個幼稚鬼。她說有次要跟尹昭德拍比較悲傷的戲，大家沉浸在低迷氣氛中，聽到戲外的蔡祥在大笑，導演喊卡，他們就說：「要那個孩子安靜點！」

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黃瑄（中）在《寶島西米樂》飾演蔡祥（左）的母親，兩人實際只差10歲，但演起來一點都不違和。（台視提供）

黃瑄說戲外的她也是嚴格的媽媽，但她不太注重孩子的功課，反而是注意孩子有沒有獨立思考的能力，希望他能學愈多愈能判斷是非；讓她煩心的不是功課，而是孩子太過動，常坐不住，其實跟蔡祥也很像。

黃瑄在《寶島西米樂》中飾演上海姑娘，自曝看《繁花》學上海話。（台視提供）

另外，黃瑄演過方宥心、王瞳的媽媽，她們大概才小她兩歲，所以這次蔡祥小她十歲，加上蔡祥個性很小孩子，反而讓她駕輕就熟。

《寶島西米樂》週一至五晚間5至7點於緯來戲劇43頻道播出。

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