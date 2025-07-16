晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

胡歌《繁花》成上海話老師！女星認「女兒只小10歲」原因曝光

〔記者蕭方綺／台北報導〕黃瑄在戲劇《寶島西米樂》中飾演上海姑娘，戲裡有許多上海話的橋段，她先看《繁花》學胡歌說上海話，也透過上海朋友引薦當地朋友拉群組，把台詞傳給對方，對方唸給她學。特別的是，因為她飾演母親的角色，上海朋友還邀她媽媽用長者的口氣再唸一次，等於她要聽兩個版本的上海話，真的很感謝朋友鼎力相助。

黃瑄（左起）、尹昭德、蔡祥在《寶島西米樂》飾演一家人。（台視提供）黃瑄（左起）、尹昭德、蔡祥在《寶島西米樂》飾演一家人。（台視提供）

戲裡黃瑄飾演蔡祥嚴格的媽媽，看著女兒的滿江紅成績單大呼小叫，要她快去讀書。實際上2人只相差10歲，但黃瑄認為「認女兒」一點都不難，因為蔡祥私下就是個幼稚鬼。她說有次要跟尹昭德拍比較悲傷的戲，大家沉浸在低迷氣氛中，聽到戲外的蔡祥在大笑，導演喊卡，他們就說：「要那個孩子安靜點！」

黃瑄（中）在《寶島西米樂》飾演蔡祥（左）的母親，兩人實際只差10歲，但演起來一點都不違和。（台視提供）黃瑄（中）在《寶島西米樂》飾演蔡祥（左）的母親，兩人實際只差10歲，但演起來一點都不違和。（台視提供）

黃瑄說戲外的她也是嚴格的媽媽，但她不太注重孩子的功課，反而是注意孩子有沒有獨立思考的能力，希望他能學愈多愈能判斷是非；讓她煩心的不是功課，而是孩子太過動，常坐不住，其實跟蔡祥也很像。

黃瑄在《寶島西米樂》中飾演上海姑娘，自曝看《繁花》學上海話。（台視提供）黃瑄在《寶島西米樂》中飾演上海姑娘，自曝看《繁花》學上海話。（台視提供）

另外，黃瑄演過方宥心、王瞳的媽媽，她們大概才小她兩歲，所以這次蔡祥小她十歲，加上蔡祥個性很小孩子，反而讓她駕輕就熟。

 《寶島西米樂》週一至五晚間5至7點於緯來戲劇43頻道播出。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中