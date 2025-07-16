天才型演員挑戰台語演出讓劇組光聽就想哭！方郁婷《大濛》台詞直戳人心

方郁婷（右）和柯煒林在《大濛》首度同台飆戲。（華文創提供）

〔記者許世穎／台北報導〕導演陳玉勳時代催淚鉅作《大濛》今（16）日釋出全新前導預告，飾演少女阿月的金馬怪物新人方郁婷，為了尋找哥哥的屍體，獨自從嘉義北上展開一段未知旅程，她首次挑戰全台語演出，短短幾句台詞便直戳人心，在現場拍攝時劇組人員直呼：「光聽就想掉眼淚！」香港新生代演員柯煒林則粵語、國語、台語三種語言切換，下足苦工。

方郁婷和導演陳玉勳合作《大濛》，被讚是人生第一次遇見的表演天才。（華文創提供）

曾憑《美國女孩》榮獲金馬獎最佳新人的方郁婷，在片中降齡詮釋民國40時代的台灣少女，並從零開始學習台語，導演陳玉勳讚譽：「她一開始一句台語都不會，但請老師指導，第一堂課結束後她發音就比我還標準，完全沒腔調，就像土生土長的本省人。」他更激動直言：「這是我人生中第一次遇見的表演天才！」

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方郁婷與柯煒林首度同台飆戲，在片中分別飾演少女阿月和三輪車伕趙公道，因緣際會下展開一段動人的溫暖情誼，火花十足。柯煒林更在片中展現多聲道語言功力，挑戰粵語、國語、台語三聲道混搭。

柯煒林第一次《大濛》讀本就因為國語講得太標準被要求「砍掉重練」。（華文創提供）

柯煒林透露第一次讀本就被導演和監製要求「砍掉重練」，原因竟是「國語講得太標準」，打趣大嘆：「練得好辛苦，早知道中文不要講這麼好！」他笑說，趙公道的口音很重，前期花了不少時間調整發音細節，包括避免捲舌音、加重尾音等，為此他還特製了一本「趙公道字典」。

《大濛》斥資台幣9千萬元打造，取景遍及台南、嘉義與岸內影視基地，另斥資台幣4千萬元搭建早期的台北平民建築區、金山街道，當時的市場、福馬林池等重要場景，並重現熱鬧繁榮的台北榮町商圈，預計今年11月在台上映。

《大濛》前導預告：

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