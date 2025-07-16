晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

劉芒聯名服飾銷量慘淡 網不忍揭原因「人設翻車設計也翻車」

劉芒與服飾品牌的聯名商品銷量慘淡。（翻攝自IG）劉芒與服飾品牌的聯名商品銷量慘淡。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕YTR劉芒因「拜月老」系列影片竄紅，在2023年遭爆料工作態度不佳、過分要求修圖，還被房東控訴破壞租屋處，人設徹底翻車。沉寂2年多後，近來有服飾品牌宣布將與劉芒推出聯名系列服飾，於14日正式上架至今2日還沒完售，銷量明顯比先前慘淡不少。

劉芒合作的服飾品牌每次推出聯名商品，熱門尺寸必定會在當日就售罄，但是這次卻在上架2天各尺碼都還有貨，有網友在Threads上展開討論，「看來這波網友發起的抵制活動很成功」、「看來台灣人沒有我想像中健忘」。

網友分析銷量不如預期，不只是因劉芒的聯名商品被抵制，而是因為衣服的設計也不好看。（翻攝自IG）網友分析銷量不如預期，不只是因劉芒的聯名商品被抵制，而是因為衣服的設計也不好看。（翻攝自IG）

至於衣服銷量不如預期的原因，有網友指出不只是因為劉芒的聯名商品被抵制，而是因為衣服的設計也不好看，只見商品中有好幾款素面T恤上只印有劉芒的IG帳號，還有另一款為兩顆芒果正巧印在胸部的位置上，「誰會自戀到把自己名字打在衣服上，而且設計的也不好看」、「聯名不代表要穿她的帳號在身上」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中