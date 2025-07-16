劉芒聯名服飾銷量慘淡 網不忍揭原因「人設翻車設計也翻車」

劉芒與服飾品牌的聯名商品銷量慘淡。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕YTR劉芒因「拜月老」系列影片竄紅，在2023年遭爆料工作態度不佳、過分要求修圖，還被房東控訴破壞租屋處，人設徹底翻車。沉寂2年多後，近來有服飾品牌宣布將與劉芒推出聯名系列服飾，於14日正式上架至今2日還沒完售，銷量明顯比先前慘淡不少。

劉芒合作的服飾品牌每次推出聯名商品，熱門尺寸必定會在當日就售罄，但是這次卻在上架2天各尺碼都還有貨，有網友在Threads上展開討論，「看來這波網友發起的抵制活動很成功」、「看來台灣人沒有我想像中健忘」。

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網友分析銷量不如預期，不只是因劉芒的聯名商品被抵制，而是因為衣服的設計也不好看。（翻攝自IG）

至於衣服銷量不如預期的原因，有網友指出不只是因為劉芒的聯名商品被抵制，而是因為衣服的設計也不好看，只見商品中有好幾款素面T恤上只印有劉芒的IG帳號，還有另一款為兩顆芒果正巧印在胸部的位置上，「誰會自戀到把自己名字打在衣服上，而且設計的也不好看」、「聯名不代表要穿她的帳號在身上」。

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