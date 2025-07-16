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娛樂 最新消息

台師大女足球員被迫抽血試驗 名嘴黃益中嗆師「狼心狗肺」

台灣師範大學女足球員淪實驗白老鼠案延燒，台師大調查後僅撤除周師的行政及教練職、建議解聘2年。對此，多名綠委與民團昨召開記者會，呼籲教育部應對此案提出司法告發。（資料照）台灣師範大學女足球員淪實驗白老鼠案延燒，台師大調查後僅撤除周師的行政及教練職、建議解聘2年。對此，多名綠委與民團昨召開記者會，呼籲教育部應對此案提出司法告發。（資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕國立台灣師範大學女足選手淪為教授實驗白老鼠，教授甚至以學分、強制退隊威脅球員配合。對此，母校為師大的電視名嘴、公民教師黃益中今（16）日中午在臉書發文說重話：「對我母校師大的老師們只有4個字：狼心狗肺。」

黃益中說完「狼心狗肺」後更嗆老師們：「你們，可以準備下地獄了。」發文中，他再描述一次國立台灣師範大學女足隊爆出「抽血換學分」醜聞，女足學生代表還透露，其中一位受害者，因受不了不停被抽血做實驗的日子，最終選擇休學，害她被父母、國中教練不諒解，後來父親意外過世，她再也沒機會親口解開誤會了。

至於這群人爲什麼要包庇教練周台英？黃益中說，原來領有2693.5萬元國科會「精準運科計畫」補助，「到底誰拿了錢，我相信檢調會查個水落石出。」

其實，昨晚黃益中氣不過先發文怒說，抽學生的血，教練周台英還威脅「不配合就休學」，校方竟只停聘擔任足球隊教練兩年，台師大運動競技系劉錦璋教授還留言嗆聲：「整個師大都要跟你道歉嗎？我是必修科運動生物力學的老師，我也要跟你道歉嗎？ 」他不滿表示：「你們不只該道歉，根本該滾出師大。」

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