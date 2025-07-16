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「超狗」氪普托發揮超能力 《超人》助狗狗領養率飆升500％

導演詹姆斯岡恩將養狗的親身經驗寫入《超人》劇本。（華納兄弟提供）導演詹姆斯岡恩將養狗的親身經驗寫入《超人》劇本。（華納兄弟提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由名導詹姆斯岡恩打造的全新DC電影《超人》，除了以驚人的票房表現稱霸全球影壇，片中首度於大銀幕真人版電影現身的萌犬「超狗」氪普托，也在現實世界中發揮其超能力，為領養議題帶來正能量滿滿的重大影響。

根據美國報導指出，自《超人》上映後，Google上「領養狗狗」的搜尋次數竟飆破500%，全歸功於氪普托在片中又萌又可靠的表現，導演岡恩將養狗的親身經驗寫入劇本中，讓氪普托成為新版《超人》的最萌夥伴，也是DC新宇宙最受矚目的超級新星。

其實早在電影上映前，世界各地的電影宣傳就與領養團體合作，不僅舉辦狗狗特別放映場，以實際行動鼓勵觀眾以領養代替購買，在台灣也與長期推廣流浪犬領養的三牲工作室合作，待領養的狗狗披上特製超狗披風，拍攝超可愛形象照，在社群上引起熱烈迴響。

導演詹姆斯岡恩將養狗的親身經驗寫入《超人》劇本。（華納兄弟提供）導演詹姆斯岡恩將養狗的親身經驗寫入《超人》劇本。（華納兄弟提供）

《超人》在氪普托助攻下，於爛番茄影評網獲得觀眾評分96%超高好評，打破歷年DC《超人》電影的紀錄，更獲媒體盛讚「最具人性、溫暖且強大的超人」，氪普托的表現也讓影評人驚呼「氪普托是全世界最棒的狗！」。

有趣的是，片中萌翻影迷的氪普托，雖是電影特效，但角色建模正取材自導演詹姆斯岡恩的愛犬Ozu，岡恩表示Ozu雖然極不受控、時常會在家裡搞破壞，甚至笑說「牠根本是全世界最糟糕的狗！」，但也成為他最重要的精神支柱，宛如家人一般。

《超人》第二週隨票贈限量A3超狗氪普托海報。（華納兄弟提供）《超人》第二週隨票贈限量A3超狗氪普托海報。（華納兄弟提供）

在撰寫劇本時，岡恩選擇讓氪普托保持與真實狗狗一樣，並沒有因為牠有超能力就刻意變得乖巧聽話，因此電影裡氪普托擁有和超人一樣的超能力，有時不受控制，喜歡在家裡搗亂，給超人帶來不少麻煩，但當超人遇到危險時，牠絕對會奮不顧身前去幫忙，成為超人在戰場上的得力助手，如此栩栩如生的設定也成功帶起影迷領養狗狗的興趣，透過電影為現實帶來極度正面的影響。

《超人》2D、3D、IMAX、 4DX、MX4D、Atmos、Dolby Cinema、SCREENX、SCREENX 3D同步在台熱映中，片商也宣布由今天開始的第二週（7/16-7/22）隨票贈特典將是「限量A3超狗氪普托海報」，多家影城更舉辦特別場邀請粉絲同歡，詳情請洽各大影城。

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