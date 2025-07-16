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娛樂 最新消息

紅姐無套約砲傳播鏈有性病 常客「健身鮮肉」體檢驚見陽性

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國網紅「南京紅姐」（又稱紅爺、阿紅）近日被踢爆，真實身分是38歲的焦姓男子，他長期假扮女性誘騙男網友發生性關係，並將過程錄製成影片販售，其中一位健身鮮肉「熾陽」坦承自己就是受害者之一，事後也前往醫院檢驗，如今結果出爐。

紅姐常客「健身教練」熾陽急奔醫院體檢。（翻攝自微博）紅姐常客「健身教練」熾陽急奔醫院體檢。（翻攝自微博）

25歲健身教練「熾陽」由於身形健壯、衣著好辨認，被外界質疑是紅姐名冊」中的男主角之一，對此，他坦承確實是紅姐的砲友，由於收到大量私訊，逼得他不堪其擾，呼籲「本人已報警，生活一團糟，準備離開南京，換個城市」，還跪求網友別再傳他遭偷拍的照片及影片。

至於有網友好奇，為何願意與紅姐發生性關係？熾陽回應，「沒怎麼看過他的臉，主要是聊天聊得比較信任。」

熾陽曬出體檢報告。（翻攝自抖音）熾陽曬出體檢報告。（翻攝自抖音）

然而，日前傳出紅姐性愛傳播鏈中，已有3人罹患性病，嚇得熾陽前往醫院進行檢驗，如今報告結果出爐，他在抖音透露，「目前安全， 一個月後再測一次」，從圖片可見，結果呈陰性，讓他鬆一口氣。

熾陽檢驗「幽門螺旋桿菌」呈現陽性。（翻攝自抖音）熾陽檢驗「幽門螺旋桿菌」呈現陽性。（翻攝自抖音）

但熾陽今（16日）進一步檢驗「幽門螺旋桿菌」，結果呈現陽性，崩潰直呼「保證以後不親嘴了，陽了，三聯安排上」，網友則安慰，「這小意思可以治療，只要不是HIV跟梅毒就好，調整好心態，實在憋不住，好好找個女朋友固定性伴侶」。

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

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