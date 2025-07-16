邊荷律疑遭「裝尿水槍」射擊眼部 怒指台下畫面曝光

邊荷律在涼水祭疑遭裝有尿液的水槍射擊眼部。（翻攝自YT、IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中職中信兄弟12日、13日在台中洲際棒球場舉辦「涼水祭」主題日活動，開放特定區域讓球迷與啦啦隊成員進行水槍大戰，吸引破2萬人進場。怎料，事後卻有球迷爆料，部分水槍中疑摻有尿液，因為在射擊過程中有聞到尿騷味，引起輿論譁然。其中韓籍成員邊荷律疑似遭裝尿的水槍射到眼睛，當下立刻怒指台下，試圖制止球迷的畫面也曝光。

邊荷律意外被水槍噴射眼部，便對著台下揮舞拳頭，表達不滿。（翻攝自YT）

涼水祭水槍疑摻有尿液的消息傳出後，YT頻道「啦啦隊合作攝」上傳了一支事發當下的影片，只見輪到邊荷律與觀眾的水槍大戰時，她都還沒準備好，就猝不及防的被射了一臉水，當下便出現睜不開眼的情況，她便對著台下揮舞拳頭，試圖表達不滿及制止之意，但是台下仍繼續朝她噴射水槍。

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影片曝光後立刻引發大批球迷不滿，「每年都看到一堆屁孩朝著女孩們的眼睛噴，也沒有人制止」、「好危險，如果有人裝有害液體來噴怎麼辦」。

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