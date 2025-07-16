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娛樂 最新消息

陳沂遭李怡貞提告「一審判有罪」 錯愕喊：會上訴到底！

〔記者侯家瑜／台北報導〕網紅陳沂先前未經同意轉載「女人大律師李怡貞」粉專圖卡、嘲諷其圖上有錯字，並推銷自家業配產品，引發李怡貞不滿提告。李怡貞認為此圖卡屬其個人創作，陳沂未經同意或授權使用，提告涉嫌違反著作權法。台北地院今（16）日一審宣判，陳沂須繳納罰金2,000元，並附帶民事賠償664萬4753元印尼盾，折合新台幣約1萬2千元。對此，陳沂稍早也錯愕回應。

陳沂（翻攝自臉書）陳沂（翻攝自臉書）

判決結果出爐後，李怡貞也在社群發文，不忘加碼開酸：「記得去日本時要勾有前科紀錄，國外很重視著作權的。」更揚言會發律師函給日本海關，讓陳沂「等著」。她強調事件「還沒結束」，似乎不打算輕易放過對方。

陳沂隨即發文反擊，表示自己只是截圖一張「說我長得像宋慧喬」的圖，並幫忙改了錯字，卻因此被判違反著作權法，她直言：「非常錯愕！」並指出Meta平台條款明確載明，虛擬替身圖的著作權屬於Meta，李怡貞無權主張。她警告以後大家截圖評論要小心，還諷刺說：「幫人家改錯字會罰一萬二，應該也是突顯我的身價。」最後強調自己會上訴到底，以捍衛言論自由。

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